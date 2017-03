V Poprade odhalili tabuľu pripomínajúcu deportácie do koncentračného tábora

Na budove Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade za účasti prezidenta Andreja Kisku slávnostne odhalili pamätnú tabuľu pri príležitosti dnešného....

POPRAD 25. marca (WebNoviny.sk) - Na budove Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade za účasti prezidenta Andreja Kisku slávnostne odhalili pamätnú tabuľu pri príležitosti dnešného 75. výročia začiatku hromadných deportácií do koncentračných táborov zo Slovenska.



Gymnázium sa nachádza v bývalých kasárňach, práve tam boli v roku 1942 sústreďovaní Židia určení na transport. Smutné výročie si do Popradu až z Kanady prišla pripomenúť aj 92-ročná Edita Grosmanová, posledná žijúca z prvého transportu, ktorý 25. marca 1942 odviezol z Popradu tisícku dievčat a žien do koncentračného tábora Auschwitz. Prežila v ňom tri roky a tri mesiace, celkovo však koncentračný tábor z prvého transportu prežila asi dvadsiatka dievčat. Prezident jej dnes sľúbil, že urobí všetko preto, aby na Slovensku „neožívali temní duchovia minulosti“..





Prezident pripomenul silu slova



„Žiaľ, dnes tu na Slovensku zase ožívajú temní duchovia našej minulosti, zase tu máme skupiny ľudí, dokonca skupiny politikov, ktorí ľudí segregujú na základe náboženstva či farby pleti. Máme tu znova rastúcu nenávisť medzi ľuďmi, zase sa používajú silné slová,“ opísal počas dnešného podujatia súčasnú situáciu Kiska. Pripomenul tiež silu slova, ktorá je podľa neho obrovská a tiež nebezpečná. „Slovo stálo na začiatku každej najväčšej ľudskej tragédie,“ skonštatoval. „Ako prezident spravím všetko preto, aby u nás starí duchovia neožívali, aby sme v našich mladých budovali pocit sebavedomia, pocit toho, že sme úžasný, moderný národ, že tu žijú ľudia, ktorí majú otvorené srdcia, ktorí chcú pomáhať, nepozerajú sa na to, či je niekto Žid, moslim, Róm, ale že každý človek si zaslúži našu starostlivosť a pomoc,“ s týmto sľubom sa prezident obrátil na Editu Grosmanovú.



Grosmanová navštívila Poprad po štvrtýkrát, opäť pripomenula to, že verí, že prežila práve kvôli tomu, aby o zverstvách holokaustu mohla hovoriť. „Som smutná a zároveň rada, že tu môžem stáť. Smutná preto, lebo som si vždy predstavovala, že my, naša generácia, ktorá prežila koncentrák, pripraví mládeži lepšiu budúcnosti, no nech sme sa snažili, ako sme sa snažili, nepodarilo sa nám to. Veselá preto, lebo som ešte stále tu a môžem vydávať svedectvo,“ povedala. Zároveň pripomenula, že v časoch druhej svetovej bolo aj veľa Slovákov, ktorí pomáhali a zachraňovali Židov. Podľa jej slov sa rovnako aj v pamätníku obetí holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme na Zozname spravodlivých medzi národmi nachádza najviac mien slovenských záchrancov.



Pošta vydala známku



Spomienkový program bude pokračovať v Tatranskej galérii, o 15:00 tam premietnu dokumentárny film Žiť na ceste smrti režisérky Oľgy Pohankovej, pôjde o svedectvo spomínanej Grosmanovej. O 16:00 bude nasledovať prezentácia výskumu Prvý židovský transport od Heather Dune Macadam, autorky knihy Renin sľub a o 17:00 slávnostné otvorenie výstavy Ivana Köhlera Rezidencia smrti. Sobotný program ukončí zapálenie sviečok na pamiatku obetí prvého transportu pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu na Železničnej stanici v Poprade o 20:20, teda v rovnakom čase, keď z tejto stanice vyrazil 25. marca 1942 prvý vlak do koncentračného tábora Auschwitz. Na rovnakom mieste sa v nedeľu o 15:00 uskutoční aj pietna spomienka spojená s kladením vencov. Slovenská pošta vydala pri príležitosti spomienky na prvý transport poštovú známku Pocta obetiam holokaustu.



Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 boli uskutočňované na základe Zákona o právnom postavení Židov č. 198/1941 - takzvaného Židovského kódexu zo dňa 9. septembra 1941. V prvej fáze deportácií vznikli koncentračné strediská na Patrónke v Bratislave, Žiline, Poprade, Seredi a Novákoch, odkiaľ boli vypravené vlakové súpravy s deportovanými. V dňoch 20. a 21. marca 1942 sa začalo so zhromažďovaním mladých dievčat, ktoré mali odchádzať na údajné práce do Poľska. V prvých štyroch transportoch odišlo 3 670 dievčat, v ďalších vlakoch odišli mladí chlapci od 16 rokov a od júla už vlakmi Slovenských železníc slovenské úrady začali odvážať celé rodiny vrátane malých detí a starcov, informovalo Múzeum židovskej kultúry SNM.