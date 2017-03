V Planici triumfoval Rakúšan Kraft, získal svoj prvý veľký glóbus

Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft sa stal víťazom Svetového pohára (SP) v sezóne 20162017. Premiérový zisk veľkého krištáľového glóbusu....

PLANICA 26. marca (WebNoviny.sk) - Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft sa stal víťazom Svetového pohára (SP) v sezóne 2016/2017. Premiérový zisk veľkého krištáľového glóbusu 23-ročný rodák zo Schwarzachu (nar. 13. mája 1993) definitívne spečatil v nedeľňajších záverečných napokon len jednokolových pretekoch tohto ročníka na "mamuťom" mostíku HS-225 v slovinskej Planici, keď nechal za sebou všetkých súperov.



Kraft vybojoval v doterajšej 38-ročnej histórii SP dvanásty celkový rakúsky triumf a je siedmym Rakúšanom s minimálne jedným prvenstvom. Predtým sa radoval z konečného primátu vo Svetovom pohári poltucet jeho krajanov: tri razy dominoval Andreas Goldberger (sezóny 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996), dvakrát Armin Kogler (1980/1981, 1981/1982), Thomas Morgenstern (2007/2008, 2010/2011) a Gregor Schlierenzauer (2008/2009, 2012/2013), raz zvíťazili aj Hubert Neuper (1979/1980) a Andreas Felder (1990/1991)..



Dvojnásobný zlatý medailista z nedávnych majstrovstiev sveta vo fínskom Lahti Kraft "doplachtil" v nedeľňajšom 1. kole v Planici na značku 250 metrov a od rozhodcov dostal za svoj "megalet" 244,3 bodu. Na podujatí tohto rangu dosiahol 12. triumf, ôsmy v tejto zimnej sezóne. V 121. štarte v rámci individuálnych súťaži Svetového pohára si Kraft pripísal 36. pódiové umiestnenie (bilancia: 12 - 12 - 12), v súťažiach jednotlivcov SP v rámci tejto zimy bol až 17-krát na medailových stupňoch (8 - 3 - 6).



Je hrdý na to, čo dokázal



"Z celkového prvenstva vo Svetovom pohári mám pochopiteľne obrovskú radosť," uviedol pre portál orf.at hrdina tejto sezóny a k nedeľňajšej súťaži doplnil: "Môjmu dnešnému 250-metrovému letu chýbal iba telemark, pri takýchto vzdialenostiach to však nie je pri doskoku jednoduché. Moje pocity sú však fantastické, bola to dobrá zábava, rád lietam ďaleko. Nie som smutný, že sa druhé kolo zrušilo. Keby som bol dnes smutný, asi by to nebolo celkom v poriadku a správne. Naopak, je to neuveriteľné, že som na vrchole. Som hrdý na to, čo som dokázal."



Na druhom mieste skončil v nedeľu na "Letalnici" s odstupom 8,1 bodu Andreas Wellinger z Nemecka, tretí bol 44-ročný japonský veterán Noriaki Kasai s mankom 20,9 bodu na víťaza. Poliaka Kamila Stocha, ktorý ako jediný v rovine veľkej teórie ešte mohol zabrániť Kraftovi získať po prvý raz v kariére veľký krištáľový glóbus (pred záverečnou súťažou SP mal o 86 bodov menej ako famózny Rakúšan, za víťazstvo je 100 bodov, pozn.), klasifikovali "až" na 5. priečke za Nemcom Markusom Eisenbichlerom. Elitnú šestku výsledkovej listiny doplnil domáci Slovinec Peter Prevc, obhajca celkového prvenstva v SP. Rozhodcovská komisia jury pre silný vietor napokon po siedmich "odskákaných" pokusoch zrušila nedeľňajšie finálové 2. kolo a výsledky prvého kola uznala ako konečné.



Rakúsky líder celkového hodnotenia Svetového pohára 2016/2017 po 26 pretekoch jednotlivcov Stefan Kraft získal 1665 bodov, druhý s odstupom 141 bodov je Poliak Kamil Stoch (1524 b.), na tretej pozícii figuruje Nór Daniel-André Tande (1201 b.), ktorého v nedeľňajších záverečných pretekoch diskvalifikovali pre nevyhovujúcu kombinézu. Tisícbodovú hranicu prekonal aj štvrtý v celkovej klasifikácii SP Andreas Wellinger z Nemecka (1161 b.), piaty skončil Poliak Maciej Kot (985 b.), elitný poltucet dopĺňa Domen Prevc zo Slovinska (963 b.).



Kraft ovládol aj osobitne hodnotený Svetový pohár v letoch na lyžiach, v piatich súťažiach na "mamutoch" (Oberstdorf /4. a 5. februára/, Vikersund /19. marca/, Planica /24. a 26. marca/) získal za štyri triumfy a jedno piate miesto dovedna 445 bodov. Druhý v tomto hodnotení Wellinger zaostal o 112 bodov, tretí skončil Stoch (279 b.). V Pohári národov po 32 súťažiach SP zvíťazilo Poľsko s 5833 bodmi, druhá pozícia s odstupom 247 bodov patrí Rakúsku (5586 b.), tretie v hodnotení krajín je Nemecko (5513 b.).



Má za sebou najúspešnejšiu sezónu



Stefan Kraft má za sebou najúspešnejšiu sezónu v doterajšej kariére. Hoci pri prvom vrchole na Turné štyroch mostíkov (T4M) na prelome rokov bol v klasifikácii "až" šiesty (triumfoval Poliak Kamil Stoch, pozn.), potom už jasne dominoval. S bilanciou 2-1-1 sa stal najúspešnejším skokanom na lyžiach v rámci majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo fínskom Lahti, v medailový zisk premenil každý zo svojich štyroch štartov na konci februára a začiatkom marca:



okrem najcennejších kovov v oboch súťažiach jednotlivcov na strednom (HS-100) i veľkom mostíku (HS-130) pridal striebro ako súčasť rakúskeho kvarteta v súťaži miešaných družstiev na strednom mostíku HS-100 a bol aj členom bronzového rakúskeho družstva mužov na veľkom mostíku HS-130. Ako prvý Rakúšan a celkovo iba piaty skokan na lyžiach v histórii zvíťazil v obidvoch individuálnych súťažiach (na strednom i veľkom mostíku) na jedných majstrovstvách sveta.



Pred týždňom 18. marca sa Kraft v nórskom Vikersunde tešil z historického maxima v dĺžke letu (18. 3. v rámci súťaže družstiev "doplachtil" na 253,5 metra a je novým svetovým rekordérom) a o deň neskôr 19. marca dostal šek na 60 000 eur za prvenstvo v novej lukratívnej sérii tzv. Raw Air, kde sa bodovali všetky skoky v rámci desaťdňového marcového nórskeho turné (Oslo, Lillehammer, Trondheim, Vikersund) - kvalifikácie, súťaže družstiev i jednotlivcov.



K týmto úspechom pridal Stefan Kraft po nedeľňajšej derniére v slovinskej Planici aj dva spomenuté krištáľové glóbusy: veľký za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári a aj malý za primát v osobitne klasifikovanom SP v letoch na lyžiach. "Táto zimná sezóna priniesla v mojom ponímaní množstvo pekných momentov, každý triumf je špeciálny a nesmierne si ho vážim. Pre mňa je však top alebo ´highlight´ víťazstvo v konečnom účtovaní Svetového pohára, to hodnotím najvyššie. Skutočnosť, že som vyhral veľký glóbus, považujem za šialené. Vždy to bol môj cieľ, ktorý som teraz splnil," doplnil Stefan Kraft tohtosezónne hodnotenie na webe Laola.



Svetový pohár v skokoch na lyžiach - Planica - nedeľa:



1. Stefan Kraft (Rak.) 244,3 bodu (250 m), 2. Andreas Wellinger (Nem.) 236,2 (238,5 m), 3. Noriaki Kasai (Jap.) 223,9 (239 m), 4. Markus Eisenbichler (Nem.) 223,2 (243 m), 5. Kamil Stoch (Poľ.) 216,8 (222,5 m), 6. Peter Prevc (Slovin.) 211,9 (229 m)



1. Stefan Kraft (Rak.) 1665 bodov, 2. Kamil Stoch (Poľ.) 1524, 3. Daniel-André Tande (Nór.) 1201, 4. Andreas Wellinger (Nem.) 1161, 5. Maciej Kot (Poľ.) 985, 6. Domen Prevc (Slovin.) 963



1. Stefan Kraft (Rak.) 445 bodov, 2. Andreas Wellinger (Nem.) 333, 3. Kamil Stoch (Poľ.) 279, 4. Noriaki Kasai (Jap.) 230, 5. Peter Prevc (Slovin.) 196, 6. Michael Hayböck (Rak.) 184



1. Poľsko 5833 bodov, 2. Rakúsko 5586, 3. Nemecko 5513, 4. Nórsko 4415, 5. Slovinsko 3713, 6. Japonsko 1555



