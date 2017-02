V Pjongčangu zvíťazil poľský skokan na lyžiach Kot

PJONGČANG 16. februára (WebNoviny.sk) - Poľský skokan na lyžiach Maciej Kot sa stal na strednom mostíku HS-109 v kórejskom Pjongčangu víťazom štvrtkových pretekov jednotlivcov v rámci Svetového pohára (SP) 2016/2017 a dosiahol 2. triumf na podujatí tohto rangu, premiérovo sa tešil pred necelým týždňom 11. 2. v japonskom Sappore (vtedy spoločne so Slovincom Petrom Prevcom).



S odstupom štyroch bodov obsadil 2. priečku Rakúšan a hrdina stredajšej súťaže na veľkom mostíku Stefan Kraft, ktorý si pripísal siedme pódiové umiestnenie za sebou..



Tretí bol Andreas Wellinger z Nemecka



Tretí s výrazným mankom 15,4 bodu bol Andreas Wellinger z Nemecka, na bronzový stupienok sa katapultoval najdlhším pokusom dňa 112 metrov vo finálovom druhom pokuse - po 1. kole mu patrila až 16. priečka. Líder prvého kola Peter Prevc zo Slovinska klesol v konečnom účtovaní na nepopulárnu 4. pozíciu a druhý muž úvodného dejstva Daniel-André Tande z Nórska sa zosunul na 5. miesto.



Elitnú šestku výsledkového poradia v Pjongčangu doplnil Poliak Kamil Stoch (po 1. kole až osemnásty), udržal si však vedúce postavenie vo Svetovom pohári. Pre silný vietor organizátori presunuli preteky z plánovaného veľkého mostíka HS-140 na stredný mostík HS-109,



Rodák z Limanowej s trvalým bydliskom v Zakopanom, ktorý bol po prvom kole až štvrtý, si v 143. štarte pripísal iba tretie pódiové umiestnenie v individuálnych súťažiach Svetového pohára v kariére (bilancia: 2 - 1 - 0), okrem spomenutého minulotýždňového triumfu v Sappore bol ešte druhý 11. decembra 2016 v nórskom Lillehammeri.



Lídrom priebežného poradia je Kamil Stoch



Poľský líder priebežného celkového hodnotenia Svetového pohára 2016/2017 po 21 pretekoch jednotlivcov Kamil Stoch získal zatiaľ 1280 bodov, druhý s odstupom 60 bodov je Stefan Kraft z Rakúska (1220 b.), na tretej pozícii figuruje Nór Daniel-André Tande (1119 b.). Štvrtkový dominátor z Pjongčangu Maciej Kot je piaty (883 b.), zaostáva iba o šesť bodov za štvrtým v klasifikácii Domenom Prevcom zo Slovinska (899 b.).



V Pohári národov po dosiaľ absolvovaných 24 súťažiach SP sa poradie na medailových priečkach nezmenilo: na čele so 4383 bodmi je naďalej Poľsko pred Rakúskom (3949 b.) a Nemeckom (3931 b.).



Skokani na lyžiach sa teraz presunú do fínskeho Lahti, kde sa uskutočnia majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach: samotné skokanské súťaže budú v dňoch 24. februára - 4. marca 2017.



Svetový pohár skokanov na lyžiach 2016/2017 pokračuje až o tri týždne v termíne 11. - 12. marca na mostíku HS-134 v nórskom Osle, kde sa v sobotu 11. 3. uskutoční súťaž družstiev a o deň neskôr sa predstavia jednotlivci.







1. Maciej Kot (Poľ.) 256,2 bodu (108,5 m/110,5 m), 2. Stefan Kraft (Rak.) 252,2 (106 m/107 m), 3. Andreas Wellinger (Nem.) 240,8 (99 m/112 m), 4. Peter Prevc (Slovin.) 240,0 (109 m/102 m), 5. Daniel-André Tande (Nór.) 238,8 (111,5 m/104,5 m), 6. Kamil Stoch (Poľ.) 231,7 (100 m/107,5 m)



1. Kamil Stoch (Poľ.) 1280 bodov, 2. Stefan Kraft (Rak.) 1220, 3. Daniel-André Tande (Nór.) 1119, 4. Domen Prevc (Slovin.) 899, 5. Maciej Kot (Poľ.) 883, 6. Andreas Wellinger (Nem.) 848



1. Poľsko 4383 bodov, 2. Rakúsko 3949, 3. Nemecko 3931, 4. Slovinsko 2740, 5. Nórsko 2675, 6. Rusko 705