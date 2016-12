V Oberstdorfe zatiaľ kraľuje Kraft, druhý Poliak Stoch

OBERSTDORF 30. decembra (WebNoviny.sk) - Po prvom kole piatkových úvodných pretekov 65. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M) v skokoch na lyžiach na mostíku HS-137 v nemeckom Oberstdorfe je na čele Rakúšan Stefan Kraft. Dvadsaťtriročnému vicemajstrovi sveta z Falunu 2015 namerali 139 metrov, za čo dostal od rozhodcov 156,3 bodu. Na druhom mieste s odstupom 4,3 bodu figuruje Poliak Kamil Stoch (137 m/152,0 b.), tretia priečka patrí ďalšiemu rakúskemu reprezentantovi Michaelovi Hayböckovi (135 m/149,9 b.).



Obhajca prvenstva na T4M a suverén uplynulej zimnej sezóny Peter Prevc zo Slovinska je priebežne dvanásty (130 m/137,6 b.), jeho mladší brat, iba 17-ročný líder Svetového pohára (SP) Domen Prevc, ktorý je najväčší adept na celkový primát na Turné, sa musel na Schattenbergu zatiaľ uspokojiť až s 27. miestom (124,5 m/126,5 b.). Slovensko nemá zastúpenie.



Ako je známe, v 1. kole hlavných súťaží sa už tradične na T4M skáče tzv. k. o. systémom (víťaz kvalifikácie s päťdesiatym skokanom, druhý z kvalifikácie so 49. skokanom v poradí atď.). Do finálového 2. kola postúpi 25 víťazov vzájomných súbojov a piati zdolaní pretekári s najvyšším počtom bodov. Spomenutá tridsiatka skokanov si zabezpečí body do hodnotenia Svetového pohára.



1. Stefan Kraft (Rak.) 156,3 bodu (139 m), 2. Kamil Stoch (Poľ.) 152,0 (137 m), 3. Michael Hayböck (Rak.) 149,9 (135 m), 4. Markus Eisenbichler (Nem.) 148,2 (135 m), 5. Piotr Zyla (Poľ.) 146,6 (133 m), 6. Manuel Fettner (Rak.) 145,3 (132,5 m).