V Nostalgii Edvard Munch, víťazi Oscarov i domáce novinky

Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v marci pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov nečaká len oveľa väčšie pohodlie, ale i zaujímavý marcový program, v ktorom nebudú chýbať aktuálni oscaroví víťazi, ale ani nové slovenské filmy či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.Marcová ponuka Nostalgie zahŕňa i mimoriadnu projekciu snímky, ktorá zavedie divákov na výstavu k 150. výročiu narodenia nórskeho expresionistického maliara Edvarda Muncha. Táto výstava diel slávneho severského melancholika, ktorého ikonickým dielom sa stal obraz "Výkrik", sa stala v roku 2013 najväčšou súbornou expozíciou jeho tvorby v histórii Národného múzea a Munchovho múzea v Oslo. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na životopisný filmo rakúskom expresionistickom maliarovi a grafikovi, jednom z najprovokatívnejších viedenských umelcov začiatku 20. storočia, ktorého život i tvorba sa niesli v znamení erotiky a škandálov.V programe nebudú chýbať ani čerství oscaroví víťazi 89. ročníka udeľovania cien Americkej filmovej akadémie, na ktorom triumfovala dráma, nadčasový príbeh dospievania mladíka, ktorý v drsných kulisách predmestia Miami hľadá sám seba, ocenená Oscarom za najlepší film roka, adaptovaný scenár i pre vedľajšieho herca. Až šesť zlatých sošiek – za najlepšiu réžiu, kameru, hudbu, pieseň, výpravu i pre najlepšiu herečku – získal romantický komediálny muzikál, ktorý líči vášnivý milostný vzťah džezového hudobníka a nádejnej herečky. Dvoch Oscarov – pre najlepšieho herca a za najlepší scenár – si odniesol dojemný príbeho osamelom údržbárovi, ktorému sa zmení život po návrate do rodného mesta, kde sa musí postarať o dospievajúceho synovca. Z ôsmich nominácií sa len jeden Oscar za strih zvuku ušiel vizuálne pôsobivému sci-fi thrilleru, ktorý líči stretnutie s mimozemšťanmi.Marcový program Nostalgie ponúkne aj zaujímavé novinky slovenského filmu: politický thrillerinšpirovaný skutočnými udalosťami únosu prezidentovho syna, dokuments autentickými svedectvami obyvateľov Slovenska, ktorým do života vstúpilo, či príbeh netradičnej rodinyo dobrodružstve dvoch detí, ktorým nevinná hra navždy zmení ich životy. Nebudú chýbať ani nové české snímky: komediálna love story z prostredia otužilcov, historická životopisná drámao osudoch diplomata a politika Jána Masaryka, ale ani čiernohumorná dráma RODINNÝ FILM ocenená Cenou českej filmovej kritiky za najlepší film roka 2016.Z ďalšej ponuky sa návštevníci Nostalgie v marci môžu tešiť na snímku, ktorá je filmovým portrétom Jackie Kennedyovej a zároveň fascinujúcim nahliadnutím do zákulisia Bieleho domu a zachytením dní, ktoré zmenili beh dejín, očakávaný sci-fi thriller, v ktorom sa Hugh Jackman naposledy predstaví ako marvelovský superhrdina, skvelú francúzsku komédiuplnú emócií, vzťahov a rodičovskej lásky, v ktorej po svetovom hite "Nedotknuteľní" opäť žiari Omar Sy, pokračovanie kultovej čiernej komédie Dannyho Boyla, v ktorom sa na plátno vracajú všetky pôvodné postavy, či najnovšiu snímku Jima Jarmuscha, ktorá je poetickým príbehom krásy obyčajného života.Z marcovej ponuky predstavení pre rodičov s deťmi, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu veľkolepý hraný príbehinšpirovaný klasickou Disneyho animovanou rozprávkou o Kráske, ktorú vo svojom zámku uväzní tajomný Netvor – Nostalgia snímku uvedie v 2D i 3D verzii. Nebudú chýbať ani animované filmy: rozprávkový príbeho mladom dievčati, ktorého veľkým snom je stať sa tanečníčkou – a pre väčšie deti dobrodružný príbeho 15-ročnej Saši, ktorá vyráža na dobrodružnú cestu po stopách svojho dedka moreplavca.01.03. ST 19:00 PRVÝ KONTAKT Denis Villeneuve, USA, 201603.03. PI 18:00 AŽ NA SEVERNÝ PÓL Rémi Chayé, Fr./Dán., 201503.03. PI 19:45 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 201704.03. SO 16:00 SPRISAHANIE ŠEDEJ RASY Maroš Berák, SR/ČR, 201704.03. SO 17:30 MIESTO PRI MORI Kenneth Lonergan, USA, 201604.03. SO 20:00 PATERSON Jim Jarmusch, USA/Fr./Nem., 201608.03. ST 19:00 BABA Z ĽADU Bohdan Sláma, ČR/Fr./SR, 201709.03. ŠT 19:00 LOGAN: WOLVERINE James Mangold, USA, 201710.03. PI 18:00 BALERÍNA Eric Summer, Éric Warin, Fr,/Kan., 201610.03. PI 19:45 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 201711.03. SO 16:00 RODINNÝ FILM Olmo Omerzu, ČR/Nem./SR, 201511.03. SO 18:00 MUNCH 150 Ben Harding, Brit., 201311.03. SO 20:00 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 201715.03. ST 19:00 JACKIE Pablo Larraín, USA/Chile, 201616.03. ŠT 19:00 MOONLIGHT Barry Jenkins, USA, 201622.03. ST 19:00 MIESTO PRI MORI Kenneth Lonergan, USA, 201623.03. ŠT 19:00 EGON SCHIELE Dieter Berner, Rak., 201624.03. PI 18:00 KRÁSKA A ZVIERA 3D Bill Condon, USA, 201724.03. PI 20:15 ÚNOS Mariana Čengel Solčanská, SR, 201725.03. SO 16:00 PIATA LOĎ Iveta Grófová, SR/ČR, 201725.03. SO 17:45 AJ DVAJA SÚ RODINA Hugo Gélin, Fr., 201625.03. SO 20:00 LA LA LAND Damien Chazelle, USA, 201629.03. ST 19:00 ŽIVOT Daniel Espinosa, USA, 201730.03. ŠT 19:00 RANDE NASLEPO Marc Rothemund, Nem., 201731.03. PI 18:00 KRÁSKA A ZVIERA Bill Condon, USA, 201731.03. PI 20:15 MASARYK Julius Ševčík, ČR/SR, 2016Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk