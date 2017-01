V Nemecku zatkli Michaila podozrivého z vraždy na Slovensku

Nemeckí policajti v spolupráci so svojimi slovenskými kolegami zatkli na svojom území 31-ročného gréckeho občana Michaila Ch. podozrivého z vraždy....

PREŠOV 25. januára (WebNoviny.sk) – Nemeckí policajti v spolupráci so svojimi slovenskými kolegami zatkli na svojom území 31-ročného gréckeho občana Michaila Ch. podozrivého z vraždy svojej bývalej družky na Slovensku. K skutku došlo v presne nezistenom čase zo 7. na 8. augusta minulého roka, kedy mal v súčasnosti už obvinený muž úmyselne usmrtiť 27-ročnú Veroniku M. z Vtáčkoviec (okr. Košice-okolie). Jej telo našli 8. augusta večer v lesnom poraste neďaleko tejto obce v blízkosti vodojemu. Tam ju páchateľ vylákal v noci z domu iba v nočnej košeli a ponožkách.



Ako na tlačovej besede informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Dušan Sabol, k zadržaniu podozrivého došlo na území Nemecka 19. januára na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Grék Michail Ch. bol vyšetrovateľom odboru Kriminálnej polície KR PZ v Prešove od októbra 2016 stíhaný za obzvlášť závažný zločin vraždy.



Obeťou je bývalá družka obvineného, ktorú mal 7. augusta minulého roka zavraždiť viacerými sečnými ranami v lesnom poraste v katastri obce Varhaňovce (okr. Prešov). "Zatknutie Michaila Ch. bolo koordinované a realizované nemeckými a slovenskými justičnými, ako aj policajnými zložkami," informoval riaditeľ. "Do poslednej chvíle sme mali vec pod kontrolou a keď dozrel čas, tak sme hneď v prvý možný moment zasiahli," dodal vyšetrovateľ prípadu.



Po zatknutí boli zaistené ďalšie dôkazy, ktoré budú podrobené detailnejšej analýze. Následne po zatknutí nemecký sudca rozhodol o vzatí obvineného do väzby a v najbližšom čase bude rozhodovať o jeho vydaní na trestné stíhanie na územie Slovenska. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie. "Otázky motívu, pohnútky páchateľa, ako aj ďalšie okolnosti skutku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," povedal Sabol.



Obvinený má so zavraždenou spoločného sedemročného syna



Ako dodal vedúci I. oddelenia vyšetrovania OKP KR PZ Prešov Ján Kovalčík, na stopu páchateľa priviedol policajtov rad nepriamych dôkazov. Spolupráca s nemeckými orgánmi potom trvala tri mesiace.



"Príprava týchto úkonov bola dlhodobá a s ich realizáciou sa začalo hneď po spáchaní skutku, ako aj po vznesení obvinenia. Táto v sebe zahrňovala aj informácie o mieste, pobyte a spôsobe života obvineného na území Nemecka," informoval Kovalčík. Dodal, že obeť bola zabitá sečnými ranami, najpravdepodobnejšie chladnou zbraňou, pričom smrteľná rana nastala v oblasti záhlavia. "Smrť nastala na mieste, kde sa našlo telo nebohej," konkretizoval Kovalčík.



Obvinený má so zavraždenou spoločného sedemročného syna, ktorý sa s ním v Nemecku zdržiaval viac ako rok napriek tomu, že bol zverený do starostlivosti matky. Spolu žili aj počas zadržania. "Po zadržaní obvineného boli upozornené orgány nemeckej sociálnej kurately, aby rozhodli o chlapcovi a samozrejme, keďže ide o nášho občana, upovedomili sme aj naše miestne príslušné orgány sociálnej kurately," dodal Kovalčík. Prešovskí policajti zaznamenali v roku 2016 v kraji päť prípadov vrážd, všetky sa im podarilo objasniť.