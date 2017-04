V Nemecku zaistili v zásielke banánov 384 kilogramov kokaínu

Dovedna 384 kilogramov kokaínu objavila nemecká polícia v zásielke banánov, ktorá do mesta Leverkusen v Severnom Porýnii-Vestfálsku dorazila....

KOLÍN NAD RÝNOM 10. apríla (WebNoviny.sk) - Dovedna 384 kilogramov kokaínu objavila nemecká polícia v zásielke banánov, ktorá do mesta Leverkusen v Severnom Porýnii-Vestfálsku dorazila z Ekvádoru.



Droga bola podľa vyhlásenia polície rozdelená do stoviek jednokilogramových balíčkoch poskrývaných v celkove 26 banánových debnách..



Na zásielku políciu upozornil jeden zo zamestnancov veľkoobchodnej spoločnosti so sídlom v Leverkusene, informovala agentúra AP.



Agentúra DPA uviedla, že podľa kolínskej polície ide o doposiaľ vôbec najväčší nález kokaínu v tomto regióne.



Zásielka sa do Nemecka dostala cez prístav Hamburg, pričom do Leverkusenu ju následne previezli nákladným autom.



, ,