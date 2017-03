V Nemecku sa začal supervolebný rok, prvým testom pre Merkelovú je Sársko

Nedeľné krajinské voľby v nemeckom Sársku, ktoré leží na juhozápade krajiny pri hraniciach s Francúzskom a Luxemburskom, sú považované za prvý....

BERLÍN 26. marca (WebNoviny.sk) - Nedeľné krajinské voľby v nemeckom Sársku, ktoré leží na juhozápade krajiny pri hraniciach s Francúzskom a Luxemburskom, sú považované za prvý test Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pod novým vedením v súboji s Kresťanskodemokratickou stranou Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej.



SPD je v Sársku v súčasnosti menším partnerom v koalícii vedenej CDU, ale v prieskume INSA z tohto týždňa za ňou zaostávala iba necelé dve percentá. SPD vkladá veľké nádeje do nového predsedu strany, bývalého predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza a dúfa, že sa jej v krajinských aj septembrových celoštátnych voľbách podarí poraziť CDU a Schulz vystrieda Merkelovú vo funkcii kancelára..





Od jeho nástupu do čela SPD v tomto roku vzrástla podpora strany v rôznych prieskumov približne o 10 percent. Vo voľbách v Sársku sa pravdepodobne dostane do krajinského snemu prvýkrát pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) a zrejme z neho naopak vypadnú Zelení, pretože sa neočakáva, že by sa im podarilo získať potrebnú päťpercentnú podporu.



Sársko je s necelým miliónom obyvateľov jednou z najmenších spolkových krajín. Volebné strediská sa tam



otvorili o 8.00 hodine rannej a očakáva sa, že prvé projekcie výsledkov zverejnia nemecké médiá hneď po skončení volieb o 18.00.



, ,