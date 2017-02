V NHL sa znova začína šíriť zápal infekčný príušných žliaz

ST. PAUL 28. februára (WebNoviny.sk) - Medzi hokejistami Minnesoty po dvoch rokoch znova šarapatí mumps. Ochorenie zaznamenali v klube paradoxne po "oddychovom" týždni, v ktorom Wild päť dní nehrali žiaden zápas. Zatiaľ sa ním nakazili útočníci Zach Parise a Jason Pominville a asistent trénera Scott Stevens, ktorých už izolovali od mužstva. Parise a Pominville si pre karanténu nezahrajú pravdepodobne až tri zápasy.



Tréner Wild Bruce Boudreau opatrenia s mumpsom dôverne pozná, pred dvoma rokmi bol šéfom realizačného tímu Anaheimu, keď zápal príušných žliaz v NHL najviac zasiahol práve tieto dva kluby. Minnesote vtedy vypadli zo zostavy na minimálne jedno stretnutie piati obrancovia. "Čo môžeme robiť? Len sedieť, čakať, kto to dostane, a so zvyškom hrať," vyhlásil 62-ročný kouč..



Dvojicu pacientov potvrdili Wild krátko pred pondelňajším stretnutím s Los Angeles. So zvyškom mužstva nesmú byť v kontakte päť dní. Ostatných hráčov a členov realizačného tímu zaočkovali, podobne ako v úvode sezóny 2014/2015 pri prvom výskyte.



"Na jeden tím za taký krátky čas je to už dosť na pováženie," konštatoval Mikael Granlund, strelec víťazného gólu v 12. sekunde predĺženia proti Kings na 5:4. Napriek vysokej infekčnosti ochorenia oslava presného zásahu na ľade nesmela chýbať. "Ak niekto v tom strapci bol nakazený, potom to už máme všetci. Uvidíme, čo bude," poznamenal skúsený center Eric Staal.



Mumps hlásia aj z Vancouveru, príznaky ochorenia ako opuchnutie sánky, únava a zvýšená teplota sa objavili u piatich hráčov Canucks. Wild proti nim nastúpili pred necelými troma týždňami. Minnesote v tejto situácii padlo vhod angažovanie posíl Martina Hanzala a Ryana Whita.