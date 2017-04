V NHL sa skončila základná časť, známe sú všetky dvojice play-off

Až posledný hrací deň základnej časti hokejovej NHL 20162017 dal konečnú podobu dvojiciam pre 1. kolo play-off. Play-off NHL sa začína....

NEW YORK 10. apríla (WebNoviny.sk) - Až posledný hrací deň základnej časti hokejovej NHL 2016/2017 dal konečnú podobu dvojiciam pre 1. kolo play-off.



Play-off NHL sa začína v stredu 12. apríla .



Vo Východnej konferencii sa držiteľ Prezidentskej trofeje Washington stretne s Torontom, obhajca triumfu v Stanleyho pohári Pittsburgh si zmeria sily s Columbusom, Montreal narazí na New York Rangers a Ottawu vyzve Boston.





Na Západe sa víťaz konferencie Chicago stretne s Nashvillom, Minnesota sa bude merať so St. Louis, Anaheim s Calgary a Edmonton bude súperiť s vlaňajším finalistom San Jose.





V každej sérii "vyraďovačky" sa bude hrať tradične na štyri víťazstvá. Výhodu domáceho ľadu v prvých dvoch a prípadne aj rozhodujúcom siedmom zápase bude mať mužstvo, ktoré skončilo vyššie v tabuľke po základnej časti. Najsledovanejšia hokejová play-off sa začne v stredu 12. apríla, 1. kolo vyvrcholí o dva týždne, teda 26. apríla.



Slováci v play-off NHL



Spomedzi slovenských hokejistov si v play-off v prípade priaznivého zdravotného stavu určite zahrajú štyria - Marián Hossa, Richard Pánik (obaja Chicago), Zdeno Chára (Boston) a Andrej Sekera (Edmonton), ktorí patria medzi stabilných hráčov vo svojich tímoch.



Tomáš Jurčo (Chicago) s Martinom Marinčinom (Toronto) aktuálne plnia pozíciu zdravých náhradníkov, Peter Cehlárik (Boston) a Marek Hrivík (NY Rangers) čakajú na svoju príležitosť vo farmárskej AHL. Dlho sa o play-off usilovali aj tímy slovenských brankárov New York Islanders (Jaroslav Halák) a Tampa Bay (Peter Budaj), napokon im to nevyšlo.



Dvojice play-off NHL o Stanleyho pohár



Chicago Blackhawks (v štruktúrach klubu Marián Hossa, Richard Pánik, Tomáš Jurčo), Minnesota Wild, Anaheim Ducks, Edmonton Oilers (Andrej Sekera), San Jose Sharks, St. Louis Blues, Calgary Flames, Nashville Predators



Chicago Blackhawks - Nashville Predators



(13. a 15. 4. v Chicagu, 17. a 20. 4. v Nashville, prípadne 22. 4. v Chicagu, 24. 4. v Nashville a 26. 4. v Chicagu)



Minnesota Wild - St. Louis Blues



(12. a 14. 4. v Minneapolise, 16. a 19. 4. v St. Louis, 22. 4. v Minneapolise, 24. 4. v St. Louis a 26. 4. v Minneapolise)



Anaheim Ducks - Calgary Flames



(13. a 15. 4. v Anaheime, 17. a 19. 4. v Calgary, prípadne 21. 4. v Anaheime, 23. 4. v Calgary a 25. 4. v Anaheime)



Edmonton Oilers - San Jose Sharks



(12. a 14. 4. v Edmontone, 16. a 18. 4. v San Jose, prípadne 20. 4. v Edmontone, 22. 4. v San Jose a 24. 4. v Edmontone



Washington Capitals, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets, Montreal Canadiens, New York Rangers (Marek Hrivík), Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs (Martin Marinčin), Boston Bruins (Zdeno Chára, Peter Cehlárik)



Montreal Canadiens - New York Rangers



(12. 4., 14. 4. v Montreale, 16. a 18. 4. v New Yorku, prípadne 20. 4. v Montreale, 22. 4. v New Yorku a 24. 4. v Montreale)



Ottawa Senators - Boston Bruins



(12. 4. a 15. 4. v Ottawe, 17. a 19. 4. v Bostone, prípadne 21. 4. v Ottawe, 23. 4. v Bostone a 26. 4. v Ottawe)



Washington Capitals - Toronto Maple Leafs



(13. 4. a 15. 4. vo Washingtone, 17. a 19. 4. v Toronte, prípadne 21. 4. vo Washingtone, 23. 4. v Toronte a 25. 4. vo Washingtone



Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets



(12. 4. a 14. 4. v Pittsburghu, 16. 4. a 18. 4. v Columbuse, prípadne 20. 4. v Pittsburghu, 23. 4. v Columbuse a 25. 4. v Pittsburghu)



