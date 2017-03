V NHL sa prestupová bomba nekonala, Slováci ostali vo svojich kluboch

Posledné hodiny pred uzávierkou prestupov v zámorskej hokejovej NHL možno označiť za veľmi nudné. Nepriniesli výmenu žiadneho zo Slovákov, no....

NEW YORK 1. marca (WebNoviny.sk) - Posledné hodiny pred uzávierkou prestupov v zámorskej hokejovej NHL možno označiť za veľmi nudné. Nepriniesli výmenu žiadneho zo Slovákov, no neudiala sa ani iná prestupová "bomba".



Za najzaujímavejšie obchody možno označiť odchod Thomasa Vaneka z Detroitu do Floridy, transfer Dwighta Kinga z LA do Montrealu a nadväzujúci prestup Jaroma Iginlu z Colorada do Los Angeles či púť Marka Streita z Philadelphie cez Tampu Bay do Pittsburghu. Dohody medzi klubmi museli byť spečatené pred 21.00 h SEČ, no informácie o nich zverejnia podstatne neskôr po tomto termíne. .



V súvislosti so Slovákmi sa najčastejšie skloňovalo meno brankára Jaroslava Haláka, no aj po uzávierke prestupov patrí klubu New York Islanders a zostáva vo farmárskej AHL. Podľa dohadov boli v hre o Halákove služby Edmonton, Boston, Calgary či St. Louis. Útočník Marián Gáborík bude aj v závere aktuálnej sezóny hrať za LA Kings. V ostatnom období sa mu príliš nedarí, čo so sebou prinieslo dohady o možnej výmene.



Prvým vážnejším prestupom bol odchod Vaneka z Detroidu



"Prestupovú stredu" odštartovala výmena útočníkov medzi Coloradom a Arizonou. Avalanche získali 24-ročného kanadského krídelníka Brendana Ranforda a Coyotes o päť rokov staršieho Američana Joa Whitneyho. "Lavína" sa vzápätí dohodla s Washingtonom, od ktorého získala brankára Joa Cannatu za obrancu Codyho Corbetta.



Prvým vážnejším obchodom bol odchod rakúskeho útočníka Thomasa Vaneka z Detroitu do Floridy. Za skúseného krídelníka Red Wings získali obrancu Dylana McIlratha a výber v 3. kole draftu nováčikov. Vanek prišiel do Detroitu pred sezónou 2016/2017, predtým hral za Minnesotu. V NHL pôsobil aj v tímoch Montreal Canadiens, New York Islanders a Buffalo Sabres. Na svojom konte má 865 duelov v základnej časti profiligy s bilanciou 331 gólov a 356 asistencií, v play-off pridal 63 štartov (20+14). O deväť rokov mladší obranca McIlrath v NHL odohral zatiaľ 43 stretnutí (3+2), väčšinu z nich za tím New York Rangers, z ktorého prišiel do Floridy v novembri 2016.



Útočník Dwight King pomohol tímu Los Angeles Kings získať dvakrát Stanleyho pohár, vedenie klubu ho v stredu vymenilo do Montrealu. "Králi" za neho dostali vyrovnanie v podobe možného výberu v 4. kole budúcoročného draftu nováčikov. Dvadsaťsedemročný krídelník King doteraz pôsobil v profilige iba v LA, na svojom konte má 348 zápasov základnej časti (52+56) a 69 štartov v play-off (10+15). Vedenie Kings si v kádri urobilo priestor, aby vzápätí angažovalo skúsený útočníka Jaroma Iginlu. Ten po necelých troch rokoch opustil Colorado Avalanche. Tridsaťdeväťročný pravý krídelník prišiel k Avalanche v lete 2014 z Bostonu, predtým hral aj za Pittsburgh a Calgary. Na svojom konte má zlato zo ZOH aj MS, no Stanleyho pohár mu v zbierke úspechov chýba. V NHL odohral Iginla už 1535 zápasov základnej časti s bilanciou 619 gólov a 672 asistencií, v play-off pridal 81 štartov (37+31). Colorado zaňho získalo možný výber v 4. kole budúcoročného draftu.



Philadelphia si poistila brankára Neuvirtha



Tampa Bay a Florida si necelé dve hodiny pred koncom prestupov vymenili brankárov, k Panthers putoval Adam Wilcox a k Lightning zase Mike McKenna. Edmonton vzápätí uvoľnil do NY Rangers útočníka Justina Fontaina, opačným smerom šiel Taylor Beck. Columbus potom vystužil svoju defenzívu Kylom Quinceym, Blue Jackes na oplátku poslali do New Jersey iného beka Daltona Prouta. Nasledovala výmena útočníkov medzi Coloradom a Montrealom, keď Canadiens získali Andreasa Martinsena a Avalanche Svena Andrighetta. Philadelphia Flyers si medzitým poistila služby dvoch hráčov - českého brankára Michala Neuvirtha a francúzskeho útočníka Pierra-Édouarda Bellemara. S oboma vedenie "letcov" podpísalo nové zmluvy. Dvadsaťsedemročný Neuvirth chytá za Flyers druhú sezónu, predtým pôsobil v NY Islanders, Buffale a Washingtone. O štyri roky starší Bellemare zatiaľ hral v profilige iba za Philadelphiu, v zámorí je od leta 2014.



Philadelphia potom vymenila 39-ročného beka Marka Streita do Tampy Bay, pri tomto obchode nadobudla fínskeho útočníka Valtteriho Filppulu a dva výbery v drafte nováčikov. Švajčiar následne putoval od "bleskov" do Pittsburghu. Streit v minulosti hral v NHL okrem Flyers aj za NY Islanders a Montreal. Na svojom konte má dovedna 765 zápasov základnej časti s bilanciou 95 gólov a 333 asistencií, v play-off pridal 31 štartov (4+9). Valtteri Filppula pred príchodom k "bleskom" v lete 2013 pôsobil v NHL v Detroite. V profilige nazbieral 775 štartov v základnej časti a 152 duelov pridal v play-off.



Iba niekoľko minút pred koncom transferov získal Nasville útočníka P. A. Parenteaua z New Jersey výmenou za šiestokolový výber v drafte. Vzápätí zaujala dohoda Calgary a Ottawy. Flames vystužili káder útočníkom Curtisom Lazarom a obrancom Mikom Kostkom, konkurencii uvoľnili fínskeho beka Jyrkiho Jokipakku a výber v 2. kole tohtoročného draftu. Toronto doplnilo svoj tím o útočníka Erika Fehra a Steva Oleksyho z Pittsburghu, k Penguins poslalo beka Franka Corrada. Do výmen sa zapojil aj Boston: k Bruins z Winnipegu prišiel Drew Stafford. Fínsky krídelník Lauri Korpikoski opustil organizáciu Dallas Stars a zamieril do Col