V Mexiku sa zrazila cisterna s autobusom, zahynulo najmenej 29 ľudí

MORELIA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Najmenej 29 ľudí prišlo o život pri explózii cisternového vozidla na západe Mexika, viaceré ďalšie osoby vyviazli so zraneniami.



K nešťastiu došlo vo štvrtok na diaľnici medzi mexickými štátmi Michoacán a Guerrero, keď cisternové nákladné vozidlo kolidovalo s autobusom a explodovalo. S odvolaním sa na miestne zdroje civilnej ochrany a hasičov o tom informovalo internetové vydanie novín Milenio..





Cisterna, ktorá podľa médií prepravovalo 40.000 litrov benzínu, sa pred zrážkou zo zatiaľ nezistených príčin dostala do protismeru. Aj keď sa vodič autobusu, prepravujúceho viac ako 30 pasažierov, pokúšal vyhnúť kolízii, už to nedokázal. Šoféri oboch vozidiel figurujú medzi obeťami.



Diaľnicu po nešťastí dočasne uzavreli. Mexický minister vnútra Miguel Ángel Osorio Chong vyjadril už prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí sústrasť všetkým, ktorí pri tragickej nehode prišli o svojich blízkych.



