V Malej Fatre počítali zvieratá, potvrdili úbytok vlkov

V pohorí Malá Fatra klesol počet vlkov, momentálne ich tam žije sedem až osem. Potvrdilo to januárové sčítanie veľkých šeliem, ktoré uskutočnilo....

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) - V pohorí Malá Fatra klesol počet vlkov, momentálne ich tam žije sedem až osem. Potvrdilo to januárové sčítanie veľkých šeliem, ktoré uskutočnilo občianske združenie Fatranský spolok a Správa Národného parku Malá Fatra.



Dobrovoľníci napočítali na území národného parku štyroch vlkov v jednej a troch vlkov v druhej svorke. V ochrannom pásme sú taktiež dve svorky. V jednej sú traja členovia a v druhej len jeden vlk z pôvodných piatich členov. V minulom roku podľa monitoringu pritom žilo v Malej Fatre 14 vlkov. .



Počas monitoringu veľkých šeliem zisťovali v Národnom parku Malá Fatra aj počet medveďov, divých mačiek a rysov. Medveďov napočítali 13 až 16. "I napriek silnej a na sneh bohatej zime boli zistené takmer všetky jedince v bučinách na úrode bukvíc, ktoré vyhrabávali spod snehu," informuje Fatranský spolok na svojej internetovej stránke. Rysov sa v Malej Fatre nachádza osem, z toho štyri na území národného parku a štyri v jeho ochrannom pásme. "V oboch územiach boli zistené vodiace rysice, vždy len s jediným mláďaťom," uvádza Fatranský spolok. Výskyt mačky divej bol potvrdený len v jednom prípade, v oblasti Domašínskeho meandra.



Na monitoringu sa zúčastnilo 71 osôb, ktoré prešli približne 340 km po turistických chodníkoch či lesných cestách. "Nakoľko boli snehové podmienky náročné a aj v najnižších polohách predstavoval sneh hrúbku niekoľkých desiatok cm, tento ročník monitoringu sa niesol v duchu namáhavého prechádzania a brodenia," uviedol spolok. Na vytýčených trasách zaznamenávali dobrovoľníci znaky šeliem ako stopy, trus alebo strhnutú korisť. Nájdené stopy museli zdokumentovať fotografiou a záznamom GPS alebo zakreslením do mapy, prípadne sa zabezpečili aj odber vzoriek do skúmavky.