V Luzerne sa vykoľajil vlak, nehoda ochromila dopravu v okolí

LUZERN 22. marca (WebNoviny.sk) - Železničnú dopravu v okolí stanice vo švajčiarskom meste Luzern v stredu ochromilo vykoľajenie talianskej vlakovej súpravy spoločnosti Trenitalia, EuroCity rýchlika smerujúceho z Bazileja do talianskeho Milána, v ktorom podľa informácií švajčiarskych železníc SBB cestovalo asi 160 ľudí.



K vykoľajeniu došlo vo chvíli, keď vlaková súprava opúšťala železničnú stanicu v Luzerne cez lievikovitú oblasť pri tuneli - inak úsek častých nehôd. Jeden z vagónov sa prevrátil na bok, došlo aj k poškodeniu elektrického vedenia. Zranenia utrpelo podľa informácií internetového vydania denníka Blick najmenej sedem ľudí. K panike medzi pasažiermi však nedošlo..



SBB apelujú na cestujúcu verejnosť, aby občania, pokiaľ je to možné, necestovali ani z Luzernu, ani do tohto mesta, a to až do obnovenia riadnej prevádzky v regióne. Súčasne už zaviedli náhradnú autobusovú prepravu.



