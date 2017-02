V Los Angeles udeľujú Oscarov, La La Land už má päť sošiek

LOS ANGELES 27. februára (WebNoviny.sk) - Slávnostný ceremoniál vyhlásenia víťazov 89. ročníka americkej Akadémie filmových umení a vied v hollywoodskom Dolby Theatre otvoril spevák Justin Timberlake. Vystúpil s jednou z piatich nominovaných piesní - Cant Stop the Feeling z animovaného filmu Trolovia.



Galavečer moderuje obľúbený moderátor jednej z amerických večerných talkšou Jimmy Kimmel, ktorý varoval, že ceremoniál bude trvať "výrazne dlhšie" ako tri hodiny. Doteraz najkratšie vyhlasovanie Oscarov bolo v roku 1959, kedy trvalo hodinu a 40 minút. Naopak najdlhšie bolo v roku 2002 - skončilo po štyroch hodinách a 23 minútach..



Moderátor Kimmel povedal Timberlakovi, že ak program sledujú jeho bývalí kolegovia zo skupiny N Sync, určite ho zoberú nazad. Zabrúsil však aj do politiky, keď povedal, že politika prezidenta Donalda Trumpa prispela k tomu, že Oscary vyzerajú byť menej rasistické.



S ôsmimi nomináciami nasledujú sci-fi Arrival a dráma Moonlight. Po šesť nominácií majú filmy Hacksaw Eidge:Zrodenie hrdinu, Lion a Manchester by the Sea: Miesto pri mori.



* Prvého Oscara 89. udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied si prevzal Mahershala Ali za herecký výkon vo vedľajšej úlohe drámy Moonlight.



* Ceny americkej Akadémie filmových umení a vied za masky si prevzali Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini a Christopher Nelson vďaka práci na akčnej snímke Jednotka samovrahov. Oscara za kostýmy získala Colleen Atwood za Fantastické zvery a ich výskyt.



* V kategórii Najlepší dokumentárny film si Oscara prevzali Ezra Edelman a Caroline Waterlow za snímku O.J.: Made in America.



* Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za strih zvuku si prevzal Sylvain Bellemare za prácu na sci-fi Prvý kontakt. Oscary za mix zvuku získali Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie a Peter Grace vďaka vojnovej dráme Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu.



* Oscara za herecký výkon vo vedľajšej úlohe si prevzala Viola Davis za stvárnenie Rose Maxson v dráme Fences.



* V kategórii cudzojazyčných filmov sošku získal Klient iránskeho režiséra Asghara Farhadiho, ktorý sa na udeľovaní cien nezúčastnil na protest proti imigračnému výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa.



* Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii Najlepší krátky animovaný film si prevzali Alan Barillaro a Marc Sondheimer za Čvirik. Oscary za najlepší animovaný film dostali Byron Howard, Rich Moore a Clark Spencer za Zootropolis. Za výpravu ocenili Sandy Reynolds-Wasco a Davida Wasca za prácu na muzikáli La La Land.



* Oscary za vizuálne efekty si prevzali Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones a Dan Lemmon za prácu na filme Kniha džungle. Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za strih dostal John Gilbert za vojnovú drámu Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu.



* Oscary za krátky dokumentárny film si prevzali tvorcovia snímky The White Helmets Orlando von Einsiedel a Joanna Natasegara. Ceny americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii Najlepší hraný krátky film dostali Kristof Deák a Anna Udvardy za Školský zbor.



* Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za kameru získal Linus Sandgren za prácu na muzikáli La La Land.



* V kategórii Najlepšia pôvodná filmová hudba si Oscara prevzal Justin Hurwitz za muzikál La La Land. Už o niekoľko minút neskôr získal spolu s Benjom Pasekom a Justin Paulom aj druhého Oscara za pieseň City of Stars z rovnakého filmu.



* Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii Pôvodný scenár si prevzal Kenneth Lonergan vďaka dráme Miesto pri mori. Oscary za adaptovaný scenár dostali Barry Jenkins a Tarell Alvin McCraney za snímku Moonlight.



* Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za réžiu získal Damien Chazelle za muzikál La La Land.



* Ceny americkej Akadémie filmových umení a vied za herecké výkony v hlavných úlohách si prevzali Casey Affleck za drámu Miesto pri mori a Emma Stone za muzikál La La Land.