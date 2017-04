V Londýne neschválili kontroverzný návrh, Matej Tóth bude môcť obhájiť olympijské zlato

Rada Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) na svojom štvrtkovom 209. zasadnutí v Londýne neschválila kontroverzný návrh svojej....

LONDÝN 13. apríla (WebNoviny.sk) - Rada Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) na svojom štvrtkovom 209. zasadnutí v Londýne neschválila kontroverzný návrh svojej chodeckej komisie, ktorá od MS 2019 a OH 2020 navrhovala vyradiť z programu chôdzu na 50 km a namiesto nej zaradiť súťaž miešaných štafiet na 4 x 5000 m, pričom by štartovali dvaja muži a dve ženy.



V praxi to znamená, že Matej Tóth bude mať šancu na olympiáde v Tokiu 2020 obhajovať svoje zlato z Ria de Janeiro 2016. Proti návrhu na vyradenie päťdesiatky z programu šampionátov, ktorý vznikol bez konzultácií s chodcami a nevedela o ňom ani komisia športovcov IAAF, vznikla mohutná celosvetová petícia. V deň rozhodovania rady IAAF bolo pod ňou už vyše 9300 podpisov, pričom medzi jej prvých signatárov patrili poslední dvaja olympijskí víťazi na 50 km z Londýna 2012 Austrálčan Jared Tallent a z Ria 2016 Slovák Matej Tóth..





Nezmyselný návrh



"Mám radosť, že rada IAAF zamietla návrh, päťdesiatka je nateraz zachránená," reagoval Matej Tóth na výsledok londýnskeho hlasovania. Minulý týždeň, keď sa o možnosti, že chôdza na 50 km vypadne z programu OH dozvedel, pre denník Šport povedal: "Keď som sa to dozvedel, zostal som v šoku. Prvé šumy sa objavili len týždeň pred tým, ako sa tieto informácie dostali aj ku mne. Prekvapila ma rýchlosť, s akou sa ide rozhodovať o takejto veľmi dôležitej veci. Zrušiť jednu disciplínu počas olympijského cyklu by bolo veľmi nešťastné. Zarážajúce je, že nik z nás, ani predseda komisie športovcov IAAF Rožle Prezelj, nemal o chystanej zmene informácie, a pritom reforma IAAF je založená práve na posilnení hlasu atlétov. Hrozba zrušenia päťdesiatky je reálna, ale urobíme všetko pre to, aby po rokovaní rady IAAF 13. apríla mohla nerušene pokračovať moja príprava smerujúca nielen k obhajobe titulu majstra sveta v Londýne, ale aj olympijského víťazstva v Tokiu 2020."



Podporný list na zachovanie chodeckej päťdesiatky napísal prezidentovi IAAF Sebastianovi Coeovi aj Slovenský atletický zväz. "Tešíme sa, že to takto dopadlo," uviedol prezident SAZ Peter Korčok. Aj šéftrénera zväzu Martina Pupiša správa, že Matej Tóth bude mať v Tokiu 2020 šancu obhájiť zlato z Ria, potešila: "Z môjho pohľadu to bol nezmyselný návrh. Žiadna atletická disciplína nemá problém so záujmom divákov, a preto je dobré, že atletika neprehrala sama so sebou. Aj v Riu patrila chôdza na 50 km k najglobálnejším disciplínam - pretekári zo štyroch rôznych kontinentov v prvej štvorke a vysoký počet zastúpených krajín."



Schválili dátumy vrcholných podujatí



Chodecká päťdesiatka sa do programu OH dostala prvý raz v roku 1932 a s výnimkou hier v Montreale 1976 sa v nej až doteraz vždy rozdávali olympijské medaily.



Rada IAAF zmenila časový program augustových MS v Londýne tak, aby bolo možné kombinovať šprinty na 200 a 400 m, čo dáva dobrú šancu na double najmä pre Juhoafričana Wayda van Niekerka a Shaunae Millerovú z Bahám. Takisto schválili dátumy vrcholných podujatí: MS tímov v chôdzi budú v čínskom Tchaj-cchangu 5. - 6. 5. 2018, MS v krose v dánskom Aarhuse 30. 3. 2019 a "štadiónové" MS v americkom Oregone 6. - 15. 8. 2021. Rada odobrila aj predĺženie halových MS 2018 v Birminghame z troch na štyridni. Súťaže sa začnú už 1. marca večer skokom do výšky.



, ,