V Kosovskej Prištine poškodili pamätník slovenských vojakov

Neznáme osoby poškodili v kosovskej metropole Priština pamätnú tabuľu venovanú slovenským vojakom z mierových síl KFOR, ktorí zahynuli....

PRIŠTINA/BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Neznáme osoby poškodili v kosovskej metropole Priština pamätnú tabuľu venovanú slovenským vojakom z mierových síl KFOR, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Maďarsku 19. januára 2006 počas návratu do vlasti. Kosovská polícia oznámila poškodenie pamätníka, informovala o tom srbská štátna tlačová agentúra Tanjug.



Polícia uviedla, že začala vyšetrovanie, keď prijala správu o poškodení pamätnej dosky, nainštalovanej vlani v parku v Prištine slovenskými zástupcami v KFOR. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Televízia B92 s odvolaním sa na webovú stránku Kossev medzitým zverejnila informáciu, že "v predchádzajúci deň bola poškodená grécka vlajka vyvesená na reštaurácii v Prištine"..



Jednotky KFOR sú mierovou misiou pod vedením NATO v Kosove a sú zodpovedné za udržiavanie mieru na kosovskom území. Slovensko pôsobilo v KFOR v rokoch 1999-2011. Slovenskí vojaci najskôr pomáhali pri rekonštrukcii vojnou poškodenej infraštruktúry. Neskôr sa zapojili do odmínovania a do opatrení na zabránenie násilia medzi etnickými skupinami.



Pamätnú tabuľu v centre Prištiny odhalil šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák 19. januára 2016, teda presne desať rokov po tom, čo slovenskí príslušníci misie KFOR zahynuli počas návratu z pôsobenia v Kosove. Lajčák sa zároveň poďakoval vtedajšej prezidentke Atifete Jahjagovej za jej iniciatívu vytvoriť pamätnú tabuľu so 42 menami.



Slovensko si každý rok 19. januára pripomína tragickú haváriu vojenského lietadla AN-24 pri maďarskej obci Hejce. Vojenský špeciál so 43 ľuďmi na palube sa zrútil v lesnatom teréne asi 50 kilometrov od košického letiska, kde mal pristáť. Z Prištiny viezol slovenských príslušníkov kontingentu KFOR. Maďarskí letoví dispečeri stratili radarový kontakt so strojom krátko po 19:30. Nehodu prežil iba jeden z vojakov, nadporučík Martin Farkaš.