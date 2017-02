V Kežmarku začali natáčať pokračovanie Perinbaby

BRATISLAVA/KEŽMAROK 18. februára (WebNoviny.sk) - V historických zákutiach Kežmarku dnes ráno prvá filmárska klapka odštartovala nakrúcanie pokračovania rozprávky Perinbaba z roku 1985. Kým filmári na čele s režisérom Jurajom Jakubiskom museli pred rokom natáčanie pre nedostatok snehu odložiť, v sobotu im počas natáčania snežilo. Jedna z úvodných scén filmu sa bude odohrávať pred miestnou Bazilikou sv. Kríža, pôjde o scénu predvianočného trhu.



Zahrať si mohla aj päťdesiatka Kežmarčanov .



Zahrať si v sobotu v nej mohla aj viac ako päťdesiatka Kežmarčanov, medzi komparzistami boli aj skutoční remeselníci ako výrobca kapcov, pernikárka, pomocný kováč i košikár. "Hľadali sme remeselníkov, keďže ide o remeselný trh, na ktorom sa predávajú tradičné výrobky, ktorých je ale dnes veľmi málo. V Kežmarku však býva každý rok trh historických remesiel, takže sme oslovili remeselníkov a výrobcov, ktorí sem chodia na trh, a tí hrajú aj v stánkoch," uviedla počas natáčania pre médiá riaditeľka produkčnej spoločnosti Deana Jakubisková. Medzi účinkujúcimi sa však objavil napríklad aj slovenský herec Jozef Stražan, člen činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove.



Filmári si vybrali Kežmarok na natáčanie pred viac ako rokom. "Boli sme si to tu pozrieť dvakrát, mestečko je nádherné a veľmi inšpiratívne," povedala Jakubisková. Rovnako filmárov oslovili aj v meste stále živé tradície a remeselníci, ktorí ich podporujú. Ocenili tiež spoluprácu s Kežmarčanmi. "Celé prípravy sme organizovali z Prahy, rovnako tam bol aj celý prípravný štáb, ak by celé osadenstvo, radnica, nepomáhali s prípravnými a organizačnými prácami a my by sme museli lietať medzi Prahou a Kežmarkom, príprava by asi trvala dlhšie a bolo by to pre nás ťažšie," dodala Jakubisková.



Dej druhej časti rozprávky nadväzuje na prvú



Ako informoval režisér Juraj Jakubisko, dej druhej časti rozprávky nadväzuje na prvú Perinbabu. "Rozprávka sa skončila svadobným tancom Alžbetky a Jakubka pred starým mlynom. Dvojka sa začína v starom mlyne, kde Alžbetka dáva svojmu synovi Lukášovi na krk medailón a vypravuje ho do sveta. Pokračovanie rozprávky je o putovaní Lukáša svetom, o hľadaní šťastia a lásky," uviedol.



Hlavného predstaviteľa syna Jakuba a Alžbetky hľadali filmári takmer rok, spomedzi takmer stovky hercov si po dlhom konkurze nakoniec vybrali slovenského herca Lukáša Frlajsa, ten si dnešnú prvú klapku pochvaľoval. "Ešte som nič nemusel hovoriť, preto som nič nemohol pokaziť," zhodnotil s úsmevom 26-ročný Frlajs, podľa ktorého však bude textov postupne pribúdať. Zahrať si syna Alžbetky a Jakuba je podľa neho nielen obrovská zodpovednosť, ale aj dosť stresujúce.



O Zubatú a Perinbabu sa postará technológia



"Je to záležitosť, ktorú pozná snáď každý. Každý má teraz nejaké očakávania, padlo to na mňa a ja ich musím naplniť, čiže priznávam, aj sa toho trocha obávam," uviedol. Ako prezradil, čakajú ho aj scény, ktoré sú pre neho výzvou. "Nechcem prezrádzať, ale miestami sú to až kaskadérske kúsky," dodal. S mladým hercom sú spokojní aj filmári. "Má v sebe takú hereckú poctivosť, chce sa postave venovať, pýta sa, čo všetko má pre to urobiť, akým spôsobom, učí sa to, má veľmi profesionálny prístup, čo už dnes mladí herci nemajú, naučia sa text a myslia si, že je to rola," skonštatovala Jakubisková.



O obsadenie dôverne známych postáv Zubatej a Perinbaby sa postará moderná technológia. "Hlavné ženské úlohy budú hrať pôvodné herečky. Jednu z premien Zubatej si zahrá pani Ľudmila Swanová a Perinbabou bude opäť Giulietta Masina. Využijem modernú digitálnu technológiu a spravím zázrak pre diváka, oživím postavy a ich predstaviteľky tak, ako si ich divák zamiloval v prvom príbehu. A tak sa dve nesmrteľné bytosti naozaj stanú nesmrteľnými," povedal režisér. Jakubisko zároveň prezradil, že do podtatranského mesta a jeho okolia sa Perinbaba vráti aj v lete.