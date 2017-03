V Írsku objavili hrôzostrašný nález, masový hrob malých detí

DUBLIN 3. marca (WebNoviny.sk) - Forenzní experti z írskeho vládneho vyšetrovacieho úradu informovali v piatok o náleze masového hrobu malých detí. Objavili ho pri bývalom katolíckom sirotinci v Írsku, ktorý už desaťročia sprevádzali podozrenia z pochovávania detí do neoznačených hrobov bez akejkoľvek evidencie.



Príslušný vládny vyšetrovací výbor tak potvrdil výsledky vyšetrovania, ktoré v roku 2014 v rovnakej veci podnikol miestny historik. Ten objavil úmrtné listy patriace takmer 800 deťom, ktoré zomreli v zmienenom sirotinci v meste Tuam ležiacom v grófstve Galway v rokoch 1925-1961 (od založenia až po zatvorenie zariadenia)..



Výbor uviedol, že vykopávky, ktoré na mieste vykonali od novembra 2016 do januára 2017, odhalili podzemnú stavbu, rozdelenú do približne 20 ďalších miestností obsahujúcich "značné množstvo ľudských pozostatkov". Analýzy DNA z vybraných ostatkov preukázali, že vek pochovaných sa pochyboval v rozmedzí 35 týždňov až tri roky, pričom deti boli pochované v období fungovania sirotinca.