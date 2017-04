V Iráne sa za deň zaregistrovalo 126 kandidátov na prezidenta, sú medzi nimi aj ženy

TEHERÁN 11. apríla (WebNoviny.sk) - Počas prvého dňa registrácie potenciálnych kandidátov do iránskych prezidentských volieb vypísaných na 19. mája sa zaregistrovalo dovedna 126 osôb vo veku 18-79 rokov. Je medzi nimi aj šesť žien a sedem duchovných.



Registrácia prezidentských kandidátov sa v Iráne začala v utorok a potrvá až do soboty. Uchádzačom o tento úrad môže byť ktokoľvek, jedinou podmienkou je, že musí mať iránske občianstvo..



Všetkých zaregistrovaných kandidátov bude následne posudzovať konzervatívna Rada strážcov ústavy, ktorá ich konečný zoznam oznámi do 27. apríla. Rada pritom obvykle za oficiálnych kandidátov neschvaľuje ženy ani disidentov, približuje agentúra AP.



Umiernený iránsky prezident Hasan Rúhání sa môže uchádzať o ďalšie funkčné obdobie. Úmysel kandidovať na funkciu hlavy štátu zároveň oznámili aj Ebráhím Raísí, konzervatívny duchovný, ktorý má blízko k najvyššiemu predstaviteľovi krajiny ajatolláhovi Alímu Chameneímu, a Hamíd Bagháí, blízky spojenec bývalého konzervatívneho prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.



Očakáva sa, že prezidentské voľby budú akýmsi referendom o jadrovej dohode so svetovými mocnosti uzavretej v roku 2015, v ktorej sa Irán zaviazal obmedziť svoj program obohacovania uránu výmenou za odvolanie medzinárodných sankcií.