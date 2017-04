V Galante sa rozlúčili s Františkom Gauliederom, bývalí lídri z HZDS neprišli

GALANTA 3. apríla (WebNoviny.sk) – So zosnulým poslancom Mestského zastupiteľstva v Galante a exposlancom parlamentu Františkom Gauliederom sa dnes na cintoríne v Galante naposledy rozlúčila najbližšia rodina, priatelia, mestskí poslanci a obyvatelia mesta. Gauliedera zrazil v noci z 24. na 25. marca pri Trnovci nad Váhom v okrese Šaľa vlak. Polícia udalosť vyšetruje ako usmrtenie, ale aj ako obmedzovanie osobnej slobody.



Na poslednej rozlúčke nechýbali poslanci Národnej rady SR Igor Matovič a Ján Budaj (obaja OĽaNO). Na žiadosť manželky sa na poslednej rozlúčke s Gauliederom nezúčastnili najvyšší predstavitelia Galanty. V rozlúčkových vystúpeniach rezonovali pochybnosti o okolnostiach smrti najvýraznejšieho galantského komunálneho politika..





,,Stretol som sa s ním týždeň pred jeho smrťou, bol plný elánu, pýtal sa ma, či by mohol za nás kandidovať vo voľbách do VÚC. Tak sa nespráva človek, ktorý chce spáchať nejakú bilančnú samovraždu,“ povedal líder OĽaNO Igor Matovič. Rovnaké pocity mal z posledného stretnutia s Gauliederom aj Ján Budaj.



František Gaulieder v minulosti pôsobil aj vo vysokej politike, od roku 1994 bol poslancom parlamentu za HZDS. V roku 1996 ho ako prvého poslanca protizákonne zbavili mandátu. Dôvodom mal byť list, ktorý údajne poslal vtedajšiemu šéfovi parlamentu Ivanovi Gašparovičovi, v ktorom sa vraj vzdal mandátu. Štát mu po sťažnosti na Európskom súde pre ľudské práva vyplatil odškodné 30-tisíc eur. Na poslednej rozlúčke sa nikto z vtedajších známych tvárí HZDS neobjavil.