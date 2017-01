Správy | V Ga-Pa triumfoval Tande, lídrom Turné Stoch aktuálné a najnovšie správy

TORONTO 1. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela vo svojom štvrtom vystúpení na juniorských...

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - V novom roku by mali zaplatiť domácnosti, ale aj firmy za energie menej. Ako informoval...

GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1. januára (WebNoviny.sk) - Nór Daniel-André Tande sa stal na Nový rok víťazom nedeľňajších druhých pretekov 65. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M) v skokoch na lyžiach na HS-140 v nemeckom Garmisch-Partenkirchene, započítavaných aj do hodnotenia Svetového pohára (SP) 2016/2017. Druhý s odstupom 3,2 bodu skončil Poliak Kamil Stoch, tretí bol s mankom 6,8 bodu hrdina piatkového úvodného podujatia T4M v Oberstdorfe Stefan Kraft. Spomenutý Rakúšan však prišiel o vedúce postavenie v Turné po dvoch súťažiach, lídrom je už Stoch. Jeho starší a slávnejší brat Peter Prevc, držiteľ veľkého krištáľového glóbusu za primát v SP a obhajca prvenstva na T4M, sa musel v nedeľňajšej zaujímavej súťaži uspokojiť s 11. priečkou. Slovensko nemá zastúpenie. Dvadsaťdvaročnému Tandemu (nar. 24. januára 1994), ktorý viedol aj po prvom kole, namerali 138 a 142 metrov, za čo dostal od rozhodcov 289,2 bodu. Pre rodáka z Narviku to bol iba 2. triumf v individuálnych súťažiach SP, prvý v tejto zimnej sezóne. Premiérovo sa tešil 22. novembra 2015 v inom nemeckom lyžiarskom stredisku Klingenthal. Tande si v 54. štarte na podujatiach tohto rangu pripísal 8. pódiové umiestnenie (bilancia: 2 - 5 - 1). Tretie preteky 65. ročníka Turné štyroch mostíkov sa uskutočnia v stredu 4. januára na mostíku HS-130 v rakúskom Innsbrucku, kvalifikácia na spomenutú súťaž bude na Bergiseli o deň skôr - v utorok 3. 1. tiež od 14.00 h. 1. Daniel-André Tande (Nór.) 289,2 bodu (138 m/142 m), 2. Kamil Stoch (Poľ.) 286,0 (135,5 m/143 m), 3. Stefan Kraft (Rak.) 282,4 (137 m/140 m), 4. Markus Eisenbichler (Nem.) 278,9 (136,5 m/139,5 m), 5. Domen Prevc (Slovin.) 278,5 (136 m/139 m), 6. Piotr Zyla (Poľ.) 278,1 (137 m/137 m)

