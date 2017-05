V FC Barcelona už poznajú meno nového trénera, dohoda s Messim na spadnutie

BARCELONA 7. mája (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona už vyriešil otázku, kto povedie hráčov "blaugranas" v nasledujúcej sezóne. Ako je známe, po skončení ročníka 2016/2017 ukončí svoje pôsobenie na Camp Nou súčasný kormidelník mužstva Luis Enrique.



Viceprezident Kataláncov Jordi Mestre potvrdil, že klub už vybral nového trénera. "Našli sme nástupcu Luisa Enriqueho, ale z úcty k nemu zatiaľ naše rozhodnutie neoznámime pre verejnosť," povedal Mestre pre TV3..





V španielskych médiách sa už niekoľko týždňov špekuluje o tom, že najväčšie šance obsadiť post kouča FC Barceloná majú Ernesto Valverde, Ronaldo Koeman a dlhoročný asistent Luisa Enriquého - Juan Carlos Unzué. Stopa vedúca k súčasnému trénerovi FC Sevilla Jorgemu Sampaolimu údajne medzičasom vychladla.



Mestre tiež prezradil, že funkcionári barcelonského klubu sú na najlepšej ceste k úspešnému dosiahnutiu ďalšej dôležitej priority - podpisu novej zmluvy s Argentínčanom Lionelom Messim.



"Je to pravda, predĺženie kontraktu s Lionelom Messim je na dobrej ceste. Dostali sme sa do finálnej fázy a o niekoľko týždňov o tom budeme informovať verejnosť. Zatiaľ nepoviem presný dátum, ale nebude to dlho trvať," skonštatoval 54-ročný manažér.