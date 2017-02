V Donbase padlo už vyše dvetisíc vojakov, oznámili Ukrajinci

KYJEV 17. februára (WebNoviny.sk) - Od začiatku ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny bolo zabitých 2197 vojakov. Bilanciu zverejnil v piatok náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Viktor Muženko.



"Vojenské straty ukrajinských ozbrojených síl v tomto časovom medziobdobí predstavujú 2197. Približne 8000 (ukrajinských vojakov) bolo zranených," povedal Muženko podľa agentúry Ukrinform na stretnutí so zahraničnými vojenskými pridelencami. .



Situácia v Donbase sa opäť vyhrotila koncom januára, a to na viacerých úsekoch frontu. Zástupca šéfa pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Alexander Hug potvrdil, že až šesťnásobne vzrástol počet prípadov, keď boli do bojov nasadené ťažké zbrane, ktoré majú byť v súlade s dohodou znepriatelených strán stiahnuté zo styčnej línie. Ostreľovanie prebiehalo z mínometov, tankov a raketometov.



Na stredajšej schôdzke v bieloruskej metropole Minsk sa účastníci trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase dohodli, že obe strany konfliktu stiahnu do 20. februára všetky zbrane zakázané minskými dohodami.