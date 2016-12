V Dánsku mali spozorovať údajného teroristu z Berlína

Dánski policajti prehľadali prístav a trajekt v meste Grenaa na severe krajiny po správe, že tam videli hlavného podozrivého z útoku kamiónom....

KODAŇ 22. decembra (WebNoviny.sk) - Dánski policajti prehľadali prístav a trajekt v meste Grenaa na severe krajiny po správe, že tam videli hlavného podozrivého z útoku kamiónom v Berlíne.



Pri prehliadke však nenašli nič, čo by naznačovalo jeho prítomnosť, oznámila dnes miestna polícia. "Nič nenasvedčuje tomu, že sa nachádza alebo že bol v Grenaa," povedal novinárom policajný hovorca Klaus Arboe Rasmussen. Polícia podľa neho konala na základe informácií, ktoré dostala v stredu neskoro večer.







Pri zásahu polícia nasadila aj vrtuľník a hliadky so psami. Trajekt spoločnosti Stena Line mohol do švédskeho Varbergu vyplávať až s niekoľkohodinovým meškaním, keďže v ňom preverovali všetkých cestujúcich a vozidlá. Rasmussen uviedol, že policajné hliadky zatiaľ - v čase, keď v celej Európe pokračuje pátranie po 24-ročnom Tunisanovi Anisovi Amrim - v oblasti zostanú.