V Česku zabíja chrípka, zakázali export lieku Tamiflu

PRAHA 10. januára (WebNoviny.sk) - V Česku zomrelo na chrípku do piatku už deväť ľudí. Ministerstvo zdravotníctva kvôli plošnej epidémii chrípky zakázalo vývoz lieku Tamiflu 75 mg, ktorý by mohol obmedziť dostupnosť tohto lieku pre českých pacientov, informovala dnes na svojej webovej stránke televízna stanica ČT24.



Citovala ministra zdravotníctva Miloslava Ludvíka, ktorý povedal, že "Česko sužuje plošná epidémia chrípky a za tejto situácie by nebolo zodpovedné dovoliť ďalej vyvážať zásoby antivirotika, ktoré je účinné pre deti i pre dospelých".



Český Štátny zdravotný ústav eviduje 1528 chorých na 100 000 obyvateľov, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje 49-percentný nárast. Do 6. januára eviduje 35 klinicky závažných prípadov chrípky, prevažne u seniorov. Deväť ľudí na chrípku zomrelo.



Olomoucká krajská hygienická stanica eviduje už 1619 chorých na chrípku na 100 000 obyvateľov.



Počas minuloročnej epidémie zomrelo na chrípku v Česku vyše 100 ľudí. Najväčšia chrípková epidémia za ostatných päť rokov bola na začiatku roka 2015, keď na 100.000 obyvateľov pripadlo vyše 2000 chorých. Epidemiológovia znížili hranicu epidémie z pôvodných 2000 na 1600-1800 chorých na 100 000 obyvateľov. Mnohí ľudia totiž k lekárovi nejdú, keďže za prvé tri dni práceneschopnosti nedostanú žiadne nemocenské dávky, uviedla ČT24.