V Británii vyčíňal nebezpečný vodič, vrazil do chodcov

LONDÝN 26. februára (WebNoviny.sk) - Päť ľudí previezli v nedeľu so zraneniami do nemocnice po tom, ako auto narazilo do skupiny chodcov v juhovýchodnej časti Londýna. S odvolaním sa na políciu o tom informovali miestne médiá.



K incidentu došlo dopoludnia na ulici Bromley Road vo štvrti Bellingham. Podľa britskej agentúry PA vozidlo najskôr vrazilo do steny a následne sa zrazilo s chodcami. Vodiča ešte na mieste zadržali pre podozrenie zo spôsobenia vážneho zranenia nebezpečnou jazdou..



Bližšie pozadie incidentu nie je zatiaľ jasné. Metropolitná polícia však podľa televízie BBC uviedla, že nič nenaznačuje súvisu s terorizmom. Chodcov ošetrili na mieste pred tým, ako ich previezli do neďalekých nemocníc. Rozsah ich zranení nie je známy.









