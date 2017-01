V Bratislave vznikla zlúčením jedna detská klinika

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Zlúčením I. detskej kliniky (DK) Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava a II. DK LF UK a DFNsP Bratislava vznikla od 1. januára tohto roka jedna klinika – Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava.



Ako priblížil riaditeľ DFNsP Bratislava Ladislav Kužela, hlavným cieľom novovzniknutej zlúčenej kliniky je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom, a to predovšetkým spájaním klinických služieb, medicínskeho výskumu a profesionálneho tréningu koncentrovaním špecialistov z dvoch kliník v rámci jednej kliniky.



"Klinika, ktorá bude mať rovnaký počet lôžok, ako bol doteraz na obidvoch pracoviskách, prinesie skvalitnenie zdravotnej starostlivosti okrem iného aj tým, že pracovníci budú koncentrovaní na jednom mieste podľa svojich špecializácií," uviedla Ľudmila Podracká, ktorá bola vedením DFNsP Bratislava poverená za prednostku novovzniknutej Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava.



Je to dôležité podľa nej najmä preto, že v súčasnosti sa v rámci jednotlivých špecializácií odborníci viac atomizujú a detailnejšie sa zaoberajú určitými chorobnými jednotkami. "Integrácia špecialistov do samostatných odborných tímov tak prinesie komplexný pohľad na ochorenie. Pacienti budú v rukách všetkých špecialistov z daného odboru, zrýchli sa diagnostický proces a následné rozhodnutie sa pre liečbu," vyzdvihla Podracká.



Lekári na klinike budú používať jednotné diagnostické a liečebné protokoly a v rámci jednotlivých špecializácií vytvoria pracovné skupiny v oblasti napríklad endokrinológie, gastroenterológie, nefrológie, pneumoalergológie, metabolických ochorení. Takáto organizácia práce by mala priniesť pozitívnu zmenu aj v rámci vizít, na ktorých budú vždy prítomní všetci špecialisti.



Súčasťou novovzniknutej kliniky bude aj prístrojovo vybavená jednotka intermediárnej starostlivosti so šiestimi lôžkami určená pre pacientov s potrebou intenzívnejšej liečebno-preventívnej a ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti. Podľa zverejnených informácií sa po organizačnej stránke pre pacientov nič nemení. Všetky potrebné informácie o ambulanciách dostanú tak ako doteraz, na pracovisku registrácie pri vstupe do polikliniky. Ďalšie informácie o lôžkovom pracovisku môžu získať v odborných ambulanciách kliniky.