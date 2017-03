V Bratislave slávnostne otvorili Sieň slávy slovenského futbalu

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Za prítomnosti viacerých slovenských futbalových legiend na čele s Jozefom Venglošom, Jozefom Adamcom, Titusom Buberníkom či Jozefom Čapkovičom oficiálne otvorili Sieň slávy slovenského futbalu (SSSF).



Na slávnosti nechýbali ani členovia realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentácie: tréner Ján Kozák, asistent trénera Štefan Tarkovič, technický vedúci A-tímu SR Róbert Tomaschek, slovenskí futbaloví reprezentanti, zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a ďalšie osobnosti slovenského futbalu. .









"Reálne priestory Siene slávy slovenského futbalu zahŕňajú dve podlažia. Prízemie je venované novodobej ére slovenského futbalu po osamostatnení od roku 1994, vrchné poschodie mapuje najvýznamnejšie osobnosti a úspechy Slovákov v rámci spoločného československého futbalu na reprezentačnej a klubovej úrovni. Medzi artefaktmi dominujú medaily Jána Popluhára z MS 1962 v Čile a Antona Urbana z OH 1964 v Tokiu, návštevníci nájdu vo vitrínach historické kopačky Jozefa Čapkoviča z finále ME 1976, ´strelky´ Jozefa Štibrányiho z MS 1962, v ktorých skóroval do siete Španielska, originálne dresy, lopty, vlajky, písomnosti a ďalšie originálne artefakty súčasných a bývalých osobností slovenského futbalu," informoval agentúru SITA v tlačovej správe tajomník SSSF Peter Zeman.