V Berlíne zatvorili mešitu, ktorú navštevoval terorista Amri

BERLÍN 21. februára (WebNoviny.sk) - Mešitu v nemeckom hlavnom meste Berlín, ktorú navštevoval terorista z minuloročných berlínskych vianočných trhov Anis Amri, zatvorili.



"Mešita je natrvalo zatvorená," uvádza sa v ozname na vchode do modlitebných miestností napísanom v nemčine a turečtine..



Ukončenie prevádzky tejto moslimskej svätyne potvrdila i polícia. Majitelia budovy a príslušné náboženské združenie sa dohodli na zrušení nájomnej zmluvy. Z mešity už odviezli zariadenie a modlitebné koberce, informovali miestne médiá.



Polícia ukrytou kamerou monitorovala mešitu, situovanú v nájomnom dome, z budovy na opačnej strane ulice. Kamera často zachytila i Amriho pri návšteve tejto mešity, resp. modlitebne, a to vrátane dňa, keď spáchal útok. Berlínske úrady od roku 2015 zvažovali zákaz združenia Fussilet 33, ktoré modlitebňu prevádzkovalo.



Amri sa 19. decembra zmocnil poľského kamiónu, ktorého vodiča zavraždil, a následne vozidlom vrazil do davu ľudí na jednom z vianočných trhov v blízkosti pamätného kostola cisára Viliama na námestí Breitscheidplatz, čím spôsobil smrť 11 chodcov a 56 osobám privodil zranenia rôzneho stupňa.



Po útoku sa Amri niekoľko dní pohyboval po západnej Európe, až kým ho 23. decembra v talianskom meste Miláno pri rutinnej kontrole zastrelila polícia. Dvadsaťštyriročný Tunisan používal celkovo 14 rôznych identít.



Utajený agent v júli 2016 informoval Krajinský kriminálny úrad v Düsseldorfe, že sa Amri chválil, že spácha masaker. Napriek tomu sudca v Berlíne v septembri odmietol predĺžiť povolenie na odpočúvanie Amriho telefónu.