V Belgicku sa vykoľajil vlak, hlásia mŕtvych aj ranených

Jedna osoba v sobotu zahynula a 25 utrpelo prevažne ľahké zranenia pri vykoľajení sa osobného vlaku v belgickom meste Leuven. Informoval o tom....

LEUVEN 18. februára (WebNoviny.sk) - Jedna osoba v sobotu zahynula a 25 utrpelo prevažne ľahké zranenia pri vykoľajení sa osobného vlaku v belgickom meste Leuven. Informoval o tom jeho starosta Louis Tobback.



Podľa televízií VRT a RTBF sa nehoda stala krátko po 13.00 h SEČ, keď vlak smerujúci do obce De Panne odchádzal zo železničnej stanice v Leuvene. Pri incidente sa jeden vozeň prevrátil na bok. V tom čase bolo vo vlaku asi 100 ľudí, uviedla vo vyhlásení štátna železničná spoločnosť SNCB..



Starosta Leuven povedal, že osoba, ktorá zomrela pri nehode, pravdepodobne nesedela vo vlaku, ale nachádzala sa v koľajisku alebo v jeho blízkosti.



Príčiny vykoľajenia sa vyšetrujú. Železničná doprava do a z Leuvenu bola po nehode až do odvolania prerušená.