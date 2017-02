V Auparku Bratislava štartuje Pokémon GO Live



Pokémon majstri túto zimu pri hľadaní Pokémonov nebudú mrznúť vonku v mínusových teplotách. Od 18. februára sa totiž môžu zabávať ich chytaním priamo v nákupných centrách, v ktorých vznikli nové PokéStops (zastávky) a Gyms (telocvične).



Už od 18. februára čaká všetkých Poké majstrov nová výzva, ktorá sa bude konať v nákupnom centra Aupark Bratislava a súčasne v ďalších 58 nákupných centrách po celom svete. Uploadnite aspoň troch Pokémonov, ktorých ste chytili v nákupnom centre Aupark, staňte sa rešpektovaným Poké majstrom a hrajte o skvelé ceny. Šťastných výhercov čakajú Pokémon sunvisors..



Vidíme sa v Auparku Bratislava, kde od 18. februára budú môcť majstri a fanúšikovia hrať Pokémon GO a navštíviť tak nové zastávky PokéStops a Gyms. Udeje sa tak nielen v Auparku, ale aj a ďalších 58 participujúcich nákupných centrách počas celého roka.



Donau Zentrum, Shopping City Süd, Arkadia, Galeria Mokotow, Galeria Wilenska, Wroclavia, Centrum Černý Most, Centrum Chodov, Aupark Bratislava, La Part Dieu, Confluence, Quatre Temps, Parly 2, Vélizy 2, Forum Des Halles, Rosny 2, Aéroville, So Ouest, Carré Sénart, Ulis 2, Carrousel Du Louvre, CNIT, Les Boutiques Du Palais, Toison dOr, Polygone Riviera, Alma, Villeneuve 2, Euralille, CentrO, Ruhr Park, Pasing Arcaden, Paunsdorf Center, Höfe am Brühl, Gropius Passagen, Minto, Palais Vest, Gera Arcaden, Citymall Almere, Stadshart Amstelveen, Stadshart Zoetermeer, Winkelcentrum Leidsenhage, Täby Centrum, Mall Of Scandinavia, Nacka Forum, Solna Centrum, Fisketorvet, La Maquinista, Splau, Barnasud, Gl