Úžasný Hirscher a Leitinger vyrazili dych aj odborníkom

ST. MORITZ 17. februára (WebNoviny.sk) - Marcel Hirscher sa teší z prvého titulu majstra sveta v obrovskom slalome a Roland Leitinger zo životného úspechu v podobe striebornej medaily. Ak Rakúšania doteraz prejavovali miernu spokojnosť s vystúpením svojich zjazdárov na majstrovstvách sveta v St. Moritzi, tak po obrovskom slalome mužov zažívajú eufóriu.



Rutinér Hirscher prelomil šesťročné panovanie pre zranenie absentujúceho Američana Teda Ligety a získal pre rakúskych mužov prvý titul v najtechnickejšej disciplíne od MS 2005 v Bormiu a zlatých jázd Hermanna Maiera..



Druhé kolo museli posunúť



"Je celkom dobré, že sa to takto skončilo. Som naozaj megašťastný po tom, čo sa udialo. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi k tomu pomohli," narážal Hirscher na tlačovej konferencii aj na predchádzajúcu kritiku na jeho adresu po tímovej súťaži. Jeho cestu za titulom sprevádzali pre šampionát v St. Moritzi netypické zmeny počasia, ale aj polhodinový posun druhého kola pre padnutú kameru v cieľovom priestore a z toho vyplývajúce bezpečnostné opatrenia.



Preteky sa začali pri polojasnom počasí so slnkom a vrcholili počas sneženia. Lídrovi Svetového pohára Hirscherovi ako poslednému pretekárovi na trati druhého kola asistovali pri ceste za piatym titulom majstra sveta (2x tímová súťaž, 1x slalom, 1x alpská kombinácia, 1x obrovský slalom) husté snehové vločky.



Leitinger umlčal i rakúskych odborníkov



"Nevšímal som si zmenu počasia, lebo to je niečo, čo nemôžem zmeniť. Sústredil som sa iba na svoju jazdu.Zdalo sa mi, že v hornej časti som bol pomalý a pritom som viac zaostal naspodku," uviedol Hirscher. Jeho zlatá medaila sa pri neúčasti "kráľa" uplynulých sezón Ligetyho tak trochu očakávala, ale striebro Leitingera vyrazilo dych aj rakúskym odborníkom.



Dvadsaťpäťročný rodák z tirolského St. Johannu vstupoval do pretekov s číslom 22 a po nich jednu dvojku senzačne ubral. Dosiaľ bolo jeho maximom vo Svetovom pohári 6. miesto z obrovského slalomu v Söldene, ale ešte spred dvoch rokov.



"Zdá sa mi to tak neuveriteľné, že ťažko hľadám slová. Dobre som odštartoval a potom už len pridával až do konca. Najmä v druhom kole to pre mňa bola jazda slov," uviedol Leitinger na tlačovej konferencii po svojom životnom úspechu.