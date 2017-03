Uzákonenie trinásteho platu je podľa Sulíkovej SaS nezmysel

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje návrh Slovenskej národnej strany (SNS) uzákoniť trinásty plat pre obchodné spoločnosti za ekonomický a právny nezmysel.



Ako uviedla SaS v tlačovej správe, SNS prepadá panike z poklesu preferencií a marginalizácii, ale ani to nie je dôvod, aby Slovensko preberalo prvky centrálne plánovanej ekonomiky, ktoré historicky zlyhali. Podľa SaS je na mieste otázka, že ak je možné nariadiť firmám vyplácanie trinásteho platu, prečo potom nie aj štrnásteho či pätnásteho platu pevnou sumou trebárs 1000 eur..



"Navrhujeme SNS, aby sa nezaoberala fatamorgánami, ale reálnymi návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia a zlou spoločenskou atmosférou, ktorá je dôsledkom hrubých chýb strany Smer-SD v oblasti spravodlivosti a vymožiteľnosti práva,“ uviedli liberáli.



Súťaž, kto prinesie najpopulistickejší návrh



Súťaž SNS a Smeru-SD v tom, kto prinesie najpopulistickejší návrh, podľa nich Slovensko naozaj nepotrebuje. Strana SaS upozorňuje na to, že podľa Ústavy SR sa hospodárstvo Slovenska zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.





„Sociálny rozmer trhovej ekonomiky nie je to, že parlamentná väčšina uzákoní trináste platy, ale napríklad to, že existuje poistenie v nezamestnanosti, že existujú dávky v hmotnej núdzi alebo právo každého občana vrátane tých, ktorí sú mimo systému zdravotného poistenia, na zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich prípadoch,“ uvádzajú spoločne predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Jana Kiššová a Ľubomír Galko.





Uzákonenie trinásteho platu by podľa nich v praxi viedlo k tomu, že by podnikatelia pod hlavičkou povinného trinásteho platu vyplácali zamestnancom napríklad jedno euro. „A to by zas viedlo populistov k tomu, aby trinásty platy určili firmám direktívne. Lenže to by sa už Slovensko prepadávalo do komunizmu,“ upozornili liberáli.



Fico označil návrh za podnetný



SNS navrhuje uzákoniť povinné vyplácanie trinásteho platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako jeden rok. Zároveň by táto odmena by mala byť oslobodená od odvodového zaťaženia.



"Chceme, aby sa v Slovenskej republike dôsledne uplatňoval princíp zásluhovosti a výkonu, aj preto budem so svojimi koaličnými partnermi hovoriť o potrebe uzákonenia trinásteho platu pre všetkých zamestnancov,“ uviedol minulý týždeň v piatok v tlačovej správe predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko.



Návrh SNS označil v pondelok premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico za podnetný návrh, o ktorom je pripravený sa rozprávať na Koaličnej rade.







