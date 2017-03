Úvodnú etapu Paríž-Nice vyhral Démare, Slováci zaostali

BOIS DARCY 5. marca (WebNoviny.sk) - Francúzsky cyklista Arnaud Démare triumfoval v nedeľňajšej úvodnej etape na etapových pretekoch World Tour Paríž-Nice. Člen tímu FDJ v závere 148,5 km dlhej trasy so štartom aj cieľom v Bois dArcy prešpurtoval krajana Juliana Alaphilippa vo farbách Quick-Step Floors a pripísal si tretie prvenstvo v tejto sezóne.Dvadsaťpäťročný víťaz vlaňajšieho monumentu Miláno-San Remo zachytil Alaphilippov nástup v záverečnom stúpaní do cieľa a potvrdil rolu rýchlejšieho jazdca v šprintérskych dojazdoch. Súboj o tretie miesto vyhral Alexander Kristoff z Kaťuše-Alpecin, na víťaza stratil deväť sekúnd..Z trojice slovenských cyklistov z družstva Bora-Hansgrohe skončil najvyššie Erik Baška, ktorého klasifikovali na 115. priečke. Juraj Sagan obsadil 134. pozíciu, obaja nabrali manko 16:10 min. Michael Kolář prišiel do cieľa ako 153. v poradí s odstupom 18:43 za Démarom. Bora má už po prvej etape o jedného jazdca menej, po páde odstúpil z pretekov Emanuel Buchmann. Pondelková druhá etapa bude mať prívlastok šprintérska a povedie z Rochefort-en-Yvelines do Amilly (195 km).

Výsledky - Paríž-Nice 2017:

1. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 3:22:43 h, 2. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors - rovnaký čas, 3. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin, 4. Philippe Gilbert (Belg.) BMC Racing, 5. Romain Hardy (Fr.) Fortuneo-Vital Concept, 6. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors - všetci +9 s,... 115. Erik Baška, 134. Juraj Sagan obaja +16:10 min, 153. Michael Kolář (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +18:431. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 3:22:33 h, 2. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors +4 s, 3. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin +15, 4. Philippe Gilbert (Belg.) BMC Racing +16, 5. Tony Gallopin (Fr.) Lotto Soudal +17, 6. Romain Hardy (Fr.) Fortuneo-Vital Concept +18,... 115. Erik Baška, 134 Juraj Sagan obaja +16:20, 153. Michael Kolář (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +18:53