Úvod pretekov Tour de Ski vyznel pre Usťugova a Nilssonovú

VAL MÜSTAIR 31. decembra (WebNoviny.sk) - Rus Sergej Usťugov a Švédka Stina Nilssonová ovládli šprinty voľnou technikou vo švajčiarskom Val Müstair, ktoré boli úvodným podujatím 11. ročníka prestížneho seriálu Tour de Ski v rámci Svetového pohára v behu na lyžiach.



V "korčuľovaní" na 1,5 km Usťugov vo finále uspel pred talianskym špecialistom Federicom Pellegrinom a Nórom Finnom Haagenom Kroghom. Obhajca celkového triumfu na Tour de Ski Martin Johnsrud Sundby skončil štvrtý. Medzi ženami Nilssonová triumfovala pred dvojicou nórskych favoritiek Maiken Caspersen Fallovou a Heidi Wengovou. Slovenka Alena Procházková na Tour de Ski chýba, v II. perióde SP sa predstaví až v polovici januára v talianskom Toblachu. Na čele Svetového pohára v šprintoch je Nórka Fallová a Rus Usťugov. Celkovo v bojoch o veľký glóbus sú lídrami Nórka Wengová a jej krajan Sundby.



Na Nový rok rovnako vo Val Müstair prídu na rad preteky s hromadným štartom klasickou technikou. Pestrý a početný bežecký konvoj zavíta aj do nemeckého Oberstdorfu (3.- 4. 1.), talianskeho Toblachu (6. 1.) a súboje o konečné prvenstvo vyvrcholia opäť v Taliansku - vo Val di Fiemme (7.- 8. 1.). Tradičným záverom ostro sledovaného podujatia bude 9 km dlhý výšľap na vrchol zjazdovky Olympia v Alpe Cermis, do ktorého sa bude štartovať s hendikepmi, čiže podľa rozstupov v priebežnom celkovom poradí.



Tour de Ski je tradične štedro dotovaná bodmi aj prémiami. Z celkového balíka odmien vo výške 560 000 CHF (približne 523 000 eur) pripadne víťaznému mužovi a žene po 90 000 CHF (84 000 eur). Víťaz každej z etáp v tzv. dlhých behoch získa 3000 CHF (2803 eur) a najlepší zo súťaží v šprinte dokonca dvojnásobok. Tour de Ski máva zásadný vplyv aj na sezónne výsledky vo Svetovom pohári. Celkoví šampióni si do hodnotenia SP pripíšu až 400 bodov, víťazi kadej zo 14 etáp po 50 bodov.



1. Sergej Usťugov (Rus.) 3:00,50 min, 2. Federico Pellegrino (Tal.) +2,03, 3. Finn Haagen Krogh +2,80, 4. Martin Johnsrud Sundby (obaja Nór.) +3,52, 5. Lucas Channavat (Fr.) +10,25, 6. Alex Harvey (Kan.) +15,93



1. Martin Johnsrud Sundby 590 bodov, 2. Finn Haagen Krogh 455, 3. Emil Iversen (všetci Nór.) 354, 4. Matti Heikkinen (Fín.) 329, 5. Calle Halfvarsson (Švéd.) 316, 6. Johannes Hösflot Klaebo (Nór.) 304



1. Sergej Usťugov (Rus.) 182 bodov, 2. Finn Haagen Krogh 165, 3. Paal Golberg (obaja Nór.) 154, 4. Calle Halfvarsson 130, 4. Finn Haagen Krogh (Nór.) 122, 5. Emil Iversen (Nór.) 121, 6. Teodor Peterson (Švéd.) 115



1. Stina Nilssonová (Švéd) 3:26,27 min, 2. Maiken Caspersen Fallová +2,48 s, 3. Heidi Wengová +6,47, 4. Kathrine Rolsred Harsemová (všetky Nór.) +6,95, 5. Laurien van der Graaffová (Švaj.) +6,96, 6. Jessica Digginsová (USA) +7,64



1. Heidi Wengová 697 bodov, 2. Ingvild Flugstad Östbergová (obe Nór.) 653, 3. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) 479, 4. Marit Björgenová (Nór.) 423, 5. Stina Nilssonová (Švéd.) 394, 6. Maiken Caspersen Fallová (Nór.) 378,... 49. Alena Procházková (SR) 27



1. Maiken Caspersen Fallová 272 bodov, 2. Ingvild Flugstad Östbergová (obe Nór.) 188, 3. Stina Nilssonová (Švéd.) 170, 4. Heidi Wengová (Nór.) 153, 5. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) 135, 6. Hanna Falková (Švéd.) 132,... 31. Alena Procházková (SR) 26



1. 1.: Val Müstair (Švaj.) - muži - 10 km s hromadným štartom klasickou technikou, ženy - 5 km s hromadným štartom klasickou technikou



3.- 4. 1.: Oberstdorf (Nem.) - ženy - skiatlon na 5+5 km klasicky a voľne, muži - skiatlon na 10+10 km klasicky a voľne, ženy - 10 km s hendikepovým štartom, muži - 15 km s hendikepovým štartom



6. 1.: Toblach (Tal.) - muži - 10 km voľnou technikou, ženy - 5 km voľnou technikou



7.- 8. 1.: Val di Fiemme (Tal.) - muži - 10 km s hromadným štartom, ženy - 15 km s hromadným štartom, 9 km s hendikepovým štartom na vrchol zjazdovky Olympia v Alpe Cermis (muži + ženy)