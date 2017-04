Útoky pod vedením USA podľa sýrskej armády otrávili stovky ľudí

DAMASK 12. apríla (WebNoviny.sk) - Stovky ľudí zahynuli po vdýchnutí toxických látok, ktoré sa dostali do ovzdušia po nálete Američanmi vedenej koalície na pozície teroristickej organizácie Islamský štát (IS) pri sýrskom meste Dajr az-Zaur. Uvádza to vo vyhlásení velenie sýrskej armády, z ktorého citovala agentúra SANA. Koalícia označila správu za dezinformáciu, Rusko informáciu preveruje.



Vo vyhlásení sýrskej armády sa uvádza, že lietadlá "takzvanej medzinárodnej koalície pod vedením USA" v stredu medzi 17.30 h a 17.50 h podnikli nálet na pozície teroristov IS, na ktorých bolo veľké množstvo zahraničných žoldnierov, v dedine Hatla, východne od mesta Dajr az-Zaur..





Po nálete na rozsiahly sklad s veľkým množstvom toxického materiálu sa vytvoril biely mrak, ktorý zožltol, uviedla sýrska armáda. Dodala, že v dôsledku vdýchnutia toxických látok zahynulo aj veľkého množstvo civilistov.



Hovorca Američanmi vedenej koalície John Dorrian na sociálnej sieti Twitter odmietol, že by koalícia zaútočila pri Dajr az-Zaure. "Nie je to pravda! Je to zámerná dezinformácia... opäť!" napísal Dorrian.



Podľa agentúry RIA Novosti ruské ministerstvo obrany oznámilo, že nemá informácie potvrdzujúce správu o úmrtiach. Pre analýzu situácie vyslalo do oblasti údajného útoku bezpilotné lietadlá.



