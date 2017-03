Útok v Londýne odsúdila aj najväčšia organizácia islamských krajín na svete

Najväčšie zoskupenie islamských štátov na svete, Organizácia islamskej spolupráce (OIC), a saudskoarabský kráľ Salmán odsúdili dnes stredajší....

RIJÁD/LONDÝN 24. marca (WebNoviny.sk) - Najväčšie zoskupenie islamských štátov na svete, Organizácia islamskej spolupráce (OIC), a saudskoarabský kráľ Salmán odsúdili dnes stredajší útok v Londýne. Uviedli, že odmietajú takéto teroristické činy.



OIC združuje 57 prevažne moslimských krajín z celého sveta a sídlo má v meste Džidda v Saudskej Arábii. Šéf organizácie Júsuf bin Ahmad Usajmín vyhlásil, že teroristické činy sú v rozpore so zásadami islamu..





Medzitým Rada pre spoluprácu krajín Perzského zálivu (GCC) - ktorej šesť členov tvoria Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Katar, Kuvajt, Bahrajn a Omán - označila londýnsky útok za "hrozný zločin, ktorý je úplne nezlučiteľný s hodnotami a zásadami ľudskosti".



Tlačová agentúra Saudi Press Agency informovala, že saudskoarabský kráľ Salmán poslal sústrastný telegram britskej premiérke Therese Mayovej. Uviedol v ňom, že kráľovstvo "ostro odsudzuje tento teroristický čin". Londýn je obľúbenou destináciou pre tisíce turistov zo Saudskej Arábie a z krajín Perzského zálivu.





Hovorca jordánskej vlády dnes povedal, že smrtiaci londýnsky útok extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) len zdôrazňuje potrebu, "aby sa všetci zjednotili v boji proti zlu". IS sa prihlásil k zodpovednosti za útok, počas ktorého muž zrážal autom typu SUV chodcov na londýnskom Westminsterskom moste a potom dobodal na smrť policajta pri britskom parlamente.



Jordánsko je súčasťou Spojenými štátmi vedenej vojenskej koalície proti IS, ktorý má pod kontrolou územie v susednej Sýrii a Iraku. Hovorca Muhammad Múmaní dnes vyhlásil, že Jordánsko "dôrazne útok odsudzuje" a "v týchto ťažkých dňoch" stojí pri Británii. Dodal, že jeho krajina bojuje proti extrémistickej organizácii vojensky aj ideologicky a "toto zlo a terorizmus budú skôr či neskôr porazené".