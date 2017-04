Útok bol cielený na hráčov Borussie, polícia našla list. Výbušniny boli ukryté v živom plote

Nie je jasné, kto stojí za explóziami, ktoré v utorok zasiahli autobus s hráčmi futbalového tímu Borussia Dortmund. Na tlačovej konferencii....

DORTMUND 12. apríla (WebNoviny.sk) - Nie je jasné, kto stojí za explóziami, ktoré v utorok zasiahli autobus s hráčmi futbalového tímu Borussia Dortmund. Na tlačovej konferencii to vyhlásil policajný šéf nemeckého mesta Dortmund Gregor Lange.



Výbušniny boli ukryté v živom plote .



Podľa policajného šéfa autobus s hráčmi, ktorý smeroval z hotela na zápas proti Monaku, bol zasiahnutý "silnými výbušnými zariadeniami" .





Boli ukryté v živom plote neďaleko hotela. Vyšetrovatelia oznámili, že útok bol úmyselne zacielený proti futbalovému tímu Borussia a že zariadenia neboli zábavnou pyrotechnikou. Lange dodal, že pri vyšetrovaní nevylučujú žiadnu verziu udalosti.



Prokurátorka Sandra Lückeová na spoločnej tlačovej konferencii oznámila, že pri hoteli, z ktorého futbalový tím odchádzal, keď nastali výbuchy, sa našiel list a v ňom sa nachádzalo "prihlásenie k zodpovednosti za čin". Prokurátorka dodala, že štátne orgány v tomto štádiu prebiehajúceho vyšetrovania neposkytnú podrobnosti o liste.





Zranenia utrpeli policajt a stopér Bartra



Pri útoku utrpel zranenia aj policajt na motocykli. Informovali o tom v stredu skoro ráno vo vyhlásení nemecké úrady v Dortmunde.





Polícia tiež uviedla, že blízko hotela hráčov sa našiel ďalší podozrivý predmet, ktorý vyzeral ako výbušné zariadenie, ale nebol schopný explózie. Uvedený policajt sa viezol na motorke pred autobusom a sprevádzal ho na štadión, kde sa mal konať futbalový zápas s Monakom, uviedla dortmundská polícia.



Policajnému príslušníkovi spôsobili zranenie tri explózie a utrpel aj šok. V súčasnosti nie je schopný vykonávať pracovné povinnosti, dodala polícia vo vyhlásení. Pri útoku utrpel zranenia hráč Borussie, španielsky stopér Marc Bartra. Má zlomené pravé zápästie a v utorok neskoro večer ho operovali. Ďalšie zranenia mu spôsobili črepiny skla z okna autobusu.



Fanúšikovia na štadióne neboli ohrození



Tri explózie zasiahli autobus futbalového tímu Borussia Dortmund v utorok večer okolo 19.15 h SELČ, keď sa hráči viezli z hotela na úvodné stretnutie štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 proti AS Monako. Zápas sa mal odohrať na štadióne Signal Iduna Park.



Polícia informovala, že fanúšikovia na štadióne neboli vôbec ohrození. Po oznámení náhradného termínu zápasu pokojne opustili štadión. Bezpečnostní predstavitelia povedali pre tlačovú agentúru DPA, že zatiaľ nie sú žiadne náznaky, že explózie súviseli s terorizmom.



Zápas Borussie proti AS Monaco sa odohrá v náhradnom termíne v stredu o 18.45 h. Šéf polície v Dortmunde Gregor Lange vyhlásil, že úrady urobia všetko, čo je v ich silách, aby na zápase zaručili bezpečnosť hráčov a fanúšikov.



