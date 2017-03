Útočník z Londýna učil Angličtinu v Saudskej Arábii, tajné služby ho tam nesledovali

Ambasáda Saudskej Arábie v Londýne uviedla, že útočník z oblasti londýnskeho parlamentu bol v krajine trikrát. Vo vyhlásení vydanom v piatok neskoro....

LONDÝN 25. marca (WebNoviny.sk) - Ambasáda Saudskej Arábie v Londýne uviedla, že útočník z oblasti londýnskeho parlamentu bol v krajine trikrát. Vo vyhlásení vydanom v piatok neskoro večer ambasáda uviedla, že Khalid Masood vyučoval v Saudskej Arábii angličtinu od novembra 2005 do novembra 2006 a znova od apríla 2008 do apríla 2009.



Ambasáda uviedla, že mal pracovné víza. Do krajiny sa opäť vrátil na šesť dní v marci 2015. Podľa vyjadrenia ambasády ho tajné služby kráľovstva nesledovali a nemal tam žiaden trestný záznam..





Bol známy násilnicoku povahou



Predtým, ako prijal meno Masood, bol známy ako Adrian Elms. V Anglicku bol známy prudkou násilníckou povahou a mal záznamy v trestnom registri.



Masood úmyselne narážal s autom, ktoré si zobral z požičovne, do chodcov na Westminsterskom moste v centre Londýna, kým z neho vyskočil a smrteľne pobodal policajta pred budovou parlamentu. Ochranka ho na mieste zastrelila.



Celkove zabil štyroch ľudí a vyše 20 ich v dôsledku jeho útoku skončilo v nemocnici, niektorí z nich s katastrofálnymi zraneniami. K zodpovednosti za útok sa prihlásil Islamský štát. Masood mal 52 rokov a bol oveľa starší ako väčšina extrémistov, ktorí útočili na Západe.





Nie je jasné, kde sa radikalizoval



Stovky britských policajtov sa pokúšajú zistiť motív jeho konania a či mal komplicov. Vo väzbe jej zostali dvaja ľudia, ktorých chce vypočuť. Sú to muži vo veku 27 a 58 rokov, ktorých polícia zatkla v stredoanglickom meste Birmingham, kde Masood žil. Bezpečnostné orgány zadržaných zatiaľ z ničoho neobvinili a médiám nepovedali, o koho ide. Všetkých ďalších zadržaných v súvislosti s vyšetrovaním medzičasom prepustili .



Podrobnosti o tom, kde sa Masood radikalizoval, nie sú jasné. Jeho pobyty v Saudskej Arábii by to mohli osvetliť. V Británii sedel vo väzení a mohol tam prevziať názory nejakého spoluväzňa. Naposledy bol odsúdený v roku 2003 za útok nožom. Nie je známe, kedy prevzal meno Masood naznačujúce, že konvertoval k islamu.









,