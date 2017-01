Útočník z Istanbulu vystrieľal do ľudí až šesť zásobníkov

ISTANBUL 2. januára (WebNoviny.sk) - Útočník z istanbulského nočného klubu Reina, ktorý tam počas silvestrovskej noci pripravil o život desiatky ľudí, vystrelil dovedna viac ako 180 rán, pričom vyprázdnil šesť zásobníkov automatickej zbrane. Informoval o tom v pondelok denník Hürriyet s odvolaním sa na poznatky vyšetrovateľov.



Nemenovaný expert na boj proti terorizmu pre rovnaké periodikum uviedol, že útočník zanechal dojem, ako by mal za sebou vojenský výcvik. Očití svedkovia hovorili o tom, že ozbrojenec, po ktorom sa naďalej intenzívne, avšak zatiaľ neúspešne pátra, likvidoval ľudí ležiacich na podlahe cielenými výstrelmi do hlavy.



Panika v dave mu umožnila ujsť



Panika, ktorá v zariadení vypukla, mu potom umožnila vyčistiť zbraň, prezliecť sa a opustiť miesto činu vozidlom taxislužby. Taxikárovi potom pri vystupovaní útočník povedal, že nemá peniaze na zaplatenie cesty.



Už do okolia dejiska útoku sa páchateľ prepravil podľa doteraz známych informácií vozidlom taxislužby. Vystúpil v okolí klubu Reina, aby si tam po niekoľkých minútach behu vystrieľal cestu do zariadenia, kde spôsobil masaker.



Ľudia sú stále v ohrození života



Bilancia útoku, ku ktorému sa prihlásili džihádisti z tzv. Islamského štátu, činí aktuálne najmenej 39 mŕtvych a ďalšie desiatky zranených, medzi ktorými sú aj osoby bojujúce ešte o holý život.



Turecká polícia zatkla v súvislosti s teroristickým útokom ôsmich podozrivých. Samotný útočník, ktorý pravdepodobne pochádza zo strednej Ázie - Uzbekistanu alebo Kirgizska, je zrejme naďalej na úteku.