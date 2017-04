Utečencov v Taliansku pribúda, obce majú viac pomáhať s ich ubytovaním

MESSINA/CAGLIARI/PALERMO/RÍM 18. apríla (WebNoviny.sk) - Viac ako 1260 utečencov, ktorých z vôd Stredozemného mora zachránila v uplynulých dňoch posádka nemeckého plavidla Panther, dorazilo v utorok popoludní do prístavu v Messine na talianskom ostrove Sicília.



Viacerí z utečencov sú v zlom zdravotnom stave, pretože niekoľko dní nejedli a nepili. Ďalších 816 migrantov zachránených v posledných dňoch pred pobrežím Líbye prepravila dnes loď Siem Pilot do prístavu v Cagliari na ostrove Sardínia. V Palerme na Sicílii privítali ďalších 477 migrantov..





Talianske ministerstvo vnútra sa aktuálne usiluje zvýšiť kapacity, ktoré sú k dispozícii pre ubytovanie utečencov, a to hlavne v obciach krajiny. Tie rezort vnútra v Ríme vyzval, aby sa v zintenzívnenej miere snažili ponúknuť ubytovanie pre migrantov v dočasne upravených športových halách, prázdnych kasárňach či školských zariadeniach.



Utečenecké tábory a záchytné centrá v Taliansku sú totiž beznádejne preplnené. V Taliansku sa aktuálne starajú o 176.000 migrantov.



