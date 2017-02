Usťugov kráľom skiatlonu, Sundby prišiel o paličku i o zlato

LAHTI 25. februára (WebNoviny.sk) - Skiatlon mužov na majstrovstvách sveta v klasickom lyžovaní vo fínskom Lahti ovládol Rus Sergej Usťugov. V náročnej kombinácii 15 km klasicky a 15 km voľne Usťugov zdolal nórskeho favorita Martina Johnsruda Sundbyho o 6,7 s. Súboj o bronz pre seba rozhodol ďalší nórsky reprezentant Finn Haagen Krogh, ktorý zaostal o 31,8 s.



Dvadsaťštyriročný Usťugov, ktorý v januári suverénne ovládol Tour de Ski, získal prvé individuálne zlato na majstrovstvách sveta. Pomohlo mu aj nečakané zlyhanie jeho hlavného konkurenta Sundbyho, ktorý v snahe predstihnúť Usťugova v záverečnom ostrom stúpaní spadol, prišiel o pravú paličku a kým sa dostal do tempa s náhradnou, odhodlaný Rus mu ušiel. Usťugov mal doteraz v zbierke z MS iba štafetový bronz z MS 2013 vo Val di Fiemme. Slováci v 68-člennej konkurencii chýbali..



Víťazný pocit je krásny, hodnotí Usťugov



"Keď Martin spadol, pochopil som, že nemám na čo čakať. Zaujímalo ma len jediné - vyžmýkať zo seba zvyšky síl, nepustiť túto šancu z rúk a získať zlato. Keď sme vbehli do posledného okruhu, môj súper spomalil a taktizoval. Vedel som, že má dosť síl a že je to len hra z jeho strany. Neskôr sa snažil viackrát nastúpiť, ale zakaždým som to zvládol. Tento víťazný pocit je krásny," cituje Usťugova portál championat.com.



"Bol to šialený a napätý súboj takmer až do konca. Zaútočil som v poslednom kopci a z toho, čo sa stalo, nemôžem viniť nikoho iba seba. Keď idé o všetko, zapájate ruky a nohy a potom sa stane niečo také. Náš súboj s Usťugovom bol veľkou školou pre nás oboch," cituje Sundbyho portál nórskeho periodika VG.



O tempo sa postarali Rusi



Od začiatku mužského skiatlonu sa o tempo starali silní Rusi na čele s Usťugovom, dobre im však sekundovali Nóri. Po necelých desiatich kilometroch klasickej časti zostala vpredu silná 27-členná skupina, v ktorej nechýbali nórski, ruskí čí švédsky favoriti. Pozorne sa strážili a pred zvyškom konkurenciu si utvorili náskok 15 sekúnd.



Pri prezutí lyží na 15. km bol prvý Kanaďan Alex Harvey o 1,7 s pred Nórom Sjurom Röthem a 1,8 s pred Nemom Florianom Notzom. Na "korčuliarskej" časti začali vpredu zaberať najmä Rus Usťugov a Nór Sundby. Po 20 km mali náskok vyše 10 sekúnd pred konkurentmi, dvadsiatka pretekárov za nimi bola rozťahaná do 23 sekúnd. Na jej konci už tempu nestíhal jeden z favoritov Švéd Calle Halfvarsson.



Päť kilometrov pred koncom malo duo Usťugov - Sundby na čele k dobru už takmer pol minúty pred konkurentmi a pred posledným okruhom bol zjavné, že o zlato si to rozdajú títo dvaja. V záverečných 3 km Usťugov držal tempo a Sundby sa snažil nastupovať. Neúspešne. Keď sa už zdalo, žeby sa v náročnom stúpaní pred záverečným zjazdom na štadión predsa len mohol dostať pred Rusa, spadol a bez paličky mal po nádejach na titul.



1. Sergej Usťugov (Rus.) 1:09:16,7 h, 2. Martin Johnsrud Sundby +6,7 s, 3. Finn Haagen Krogh +31,8, 4. Sjur Röthe (všetci Nór.) +33,1, 5. Alex Harvey (Kan.) +33,3, 6. Didrik Tönseth (Nór.) +33,5, 7. Marcus Hellner (Švéd.) +33,7, 8. Andrej Larkov (Rus.) +36,1, 9. Lari Lehtonen (Fín.) +37,2, 10. Giandomenico Salvadori (Tal.) +37,3