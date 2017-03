Ústavný súd potvrdil platnosť pokuty pre Igora Matoviča

KOŠICE 6. marca (WebNoviny.sk) – Rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zo 16. júna 2016, na základe ktorého poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) dostal pokutu 12-tisíc eur, v pondelok potvrdil rozhodnutím II. senát Ústavného súdu SR. Vyplýva to z tlačovej informácie ústavného súdu.



Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií udelil Matovičovi sankciu 12-tisíc eur za to, že v roku 2016 mal platnú živnosť 21 dní, pretože ju zabudol pozastaviť. Líder obyčajných ľudí sa obrátil so sťažnosťou voči pokute na ústavný súd, ktorý v pondelok rozhodol o jej zákonnosti. .