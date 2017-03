Ústavnoprávny výbor si Kováčika nepozve, koalícia bola proti

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) – Ústavnoprávny výbor parlamentu si zatiaľ špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nepozve, aby poslancov informoval o svojej činnosti. Opozičným poslancom sa nepodarilo presadiť pozvanie Kováčika spolu s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom pre nečinnosť špeciálneho prokurátora.



Vládni poslanci totiž nesúhlasili s programom schôdze výboru, ktorého jediným bodom malo byť práve pozvanie si predstaviteľov prokuratúry. Opozícia mala vo výbore málo hlasov. Navyše na rokovanie neprišiel ani poslanec Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Opozícia sa však pokúsi o pozvanie Kováčika s Čižnárom ešte raz..





Ako povedal novinárom iniciátor stredajšieho mimoriadneho rokovania Ján Marosz (OĽaNO), opoziční poslanci sa budú snažiť tento bod zakomponovať do programu riadneho rokovania výboru. „Poslanci vládnej koalície zablokovali rokovanie výboru. Takto vyzerá demokracia na Slovensku. Opoziční poslanci nemajú právo pozvať týchto ľudí, aj keď nám to Rokovací poriadok dovoľuje. Je to šokujúce. Sme pobúrení,“ vyhlásil.



Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej novinárom povedal, že predstavitelia prokuratúry dnes na tlačovej konferencii odpovedali na otázky zástupov verejnosti, teda médií. Podľa neho opoziční poslanci sa budú môcť pýtať Kováčika na jeho činnosť, keď predloží do parlamentu správu o svojom úrade. Madej predpokladá, že to bude o mesiac alebo o dva. „Vznikne dostatočný priestor, aby mohol odpovedať na akékoľvek otázky poslancov,“ povedal Madej.



