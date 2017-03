Ústavnoprávny výbor je za skrátené konanie o Mečiarových amnestiách, opozícia nesúhlasí

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Parlamentný ústavnoprávny výbor odporúča NR SR o vládnych návrhoch novely Ústavy SR a novely zákona o organizácii Ústavného súdu SR rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, ako žiada kabinet.



Ako povedala členom výboru ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), je vo verejnom záujme vyrovnať sa s amnestiami čo najskôr, preto vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie, aj keď ona sama nie je veľký fanúšik skrátených konaní..





"V spoločnosti aj na politickej scéne existuje nejaké momentum, a aj keď sa zrodilo po 20 rokoch, tak je všeobecná vôľa presadiť zrušenie Mečiarových amnestií. Neviem si predstaviť, že by koalícia po tom, ako našla zhodu, prišla s tým, že pripraví návrh, dá ho na pripomienkovanie a keď všetko dobre pôjde, v júni pôjde do prvého a v septembri do druhého čítania. Na momentum treba zareagovať a využiť ho," vyhlásila.



Dostál sa odvolával na Rokovací poriadok



Proti rokovaniu v skrátenom legislatívnom konaní je opozícia. Ondrej Dostál (SaS) sa odvolával na Rokovací poriadok, ktorý stanovuje, kedy môže dôjsť k skrátenému legislatívnemu konaniu.





Vládny návrh však podľa neho podmienky na skrátené konanie nespĺňa a z ústavy tak robí trhací kalendár. „Zákon je predkladaný v zhone. Nie sú ohrozené žiadne práva, aby boli amnestie zrušené do dvoch týždňov. Zrazu je to naliehavé,“ povedal s tým, že spôsob prijímania legislatívy je účelový. „Je to prejav neúcty k ústave,“ dodal.



Alojz Baránik zo SaS zas kritizoval, že by o zrušení amnestií Vladimíra Mečiara mali rozhodovať sudcovia, ktorí „participovali na tomto zverstve“. Pýtal sa ministerky, či sa vláda nehanbí za takýto návrh. Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) však uviedol, že nikto nemôže byť vždy spokojný s rozhodnutím ústavného súdu.



Návrh koalície na zrušenie amnestií



, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov.





Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestií, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné, alebo nie je.



Po tom, ako táto novela nadobudne účinnosť, bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia tak amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosti prezidenta Michala Kováča.



