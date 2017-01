Usain Bolt sa musí rozlúčiť so zlatou medailou z OH 2008

LAUSANNE 25. januára (WebNoviny.sk) - Jamajský šprintér Usain Bolt sa musí rozlúčiť s jednou zo svojich deviatich zlatých olympijských medailí. O časť z jeho bohatej zbierky ho pripravil jeho krajan Nesta Carter, ktorý mal nepriaznivý výsledok analýzy kontrolnej B-vzorky z OH 2008 v Pekingu, a to znamená dodatočnú diskvalifikáciu pôvodne víťazného kvarteta na 4x 100 m. Tridsaťjedenročný atlét bol pozitívny na metylhexánamín. V pekinskom finále Carter rozbiehal jamajskú štafetu, kolík odovzdával Michaelovi Fraterovi, Bolt bežal tretí úsek a Asafa Powell finišoval vo vtedajšom svetovom rekorde 37,10. Zlato Jamajky teraz pripadlo Trinidadu a Tobagu, na striebornú pozíciu sa posunuli Japonci a na bronzovú Brazílčania.

