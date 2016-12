Úroveň NBA je najhoršia, hodnotí legendárny Barkley

NEW YORK 31. decembra (WebNoviny.sk) - Podľa basketbalovej legendy Charlesa Barkleyho (na snímke) je úroveň súčasnej NBA viac než žalostná. "Je najhoršia, aká kedy bola. Iba tri či štyri tímy sú skutočne kvalitné, zvyšok je o ničom," tvrdí 53-ročný televízny analytik, ktorý patril medzi hviezdy ligy v rokoch 1984-2000. Momentálne to ozaj nevyzerá, že by o titul v nej mohol zabojovať aj niekto iný než Cleveland, Golden State alebo San Antonio.



"Chuck" či "Sir Charles" Barkley bol najlepším strelcom jedinečného amerického Dream Teamu na OH v Barcelone 1992 s priemerom 18 bodov na zápas. Pod zlato spod piatich kruhov sa výrazne podpísal aj v Atlante 1996. Počas kariéry v NBA v dresoch Philadelphie, Phoenixu a Houstonu dosiahol priemery 22,1 bodu, 11,7 doskoku a 3,9 asistencie. Stal sa najužitočnejším hráčom sezóny 1992/1993.