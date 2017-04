Úroky budú postupne rásť, tento rok sa očakáva ešte stabilizácia

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Úrokové sadzby budú zrejme postupne rásť. Ako v rozhovore pre portál voFinanciach.sk uviedol člen predstavenstva zodpovedný za oblasť retailu v Poštovej banke Peter Hajko, tento rok očakáva skôr stabilizáciu úrokových sadzieb. “Na sklonku roku 2018 a v roku 2019 predikujem ich rast,“ skonštatoval Hajko.





No podľa jeho vyjadrení je ťažké presne odhadnúť, kam sa trh pohne. Každá banka má totiž podľa Hajka svoju vlastnú stratégiu, ktorú si jednotlivé banky chránia..



Ak bude niektorá z bánk potrebovať likviditu, tak bude ponúkať úložky s vyššou úrokovou sadzbou a ak jej bude mať prebytok, tak bude ponúkať výhodné úvery. “Myslím si ale, že sadzby budú rásť. Fed zvyšuje úrokové sadzby a historicky sa tento trend vždy postupne presunul aj do Európy,“ doplnil Hajko.



Budúcnosť má on-line bankovníctvo



Niektoré banky ponúkajú úvery na bývanie so sadzbou pod hranicou jedného percenta. K aktuálnym ponukám sa podľa Hajka možno bude mať niekto odvahu priblížiť, ale nemyslí si, že bude táto aktivita bánk trvať dlhodobo.



Nižšie už podľa neho zrejme nepôjde žiadna banka. “Ak by to aj niektorá z bánk urobila, narazila by na profitabilitu produktu, a preto si myslím, že banky budú skôr bojovať o zákazníka kvalitou služieb alebo cez ostatné služby a produkty,“ skonštatoval Hajko.





Hajko je presvedčený, že veľkú budúcnosť má on-line bankovníctvo. V Amerike ho napríklad preferuje 50 % klientov nad 55 rokov. Tento trend veľmi rýchlo napreduje aj k nám a využívanie on-line bankovníctva bude podľa neho určite rásť a s týmto sa budú musieť vysporiadať aj slovenské banky.



“Uvedomujeme si dôležitosť budovania digitálnych kanálov a veríme, že v budúcnosti bude našou výhodou práve kombinácia najväčšej pobočkovej siete a vyspelého digitálneho bankovníctva,“ pokračoval Hajko.



Seniorov banka nechce stratiť



Poštová banka plánuje zvýšiť počet pobočiek na 60 zo súčasných 48. Výhodou banky je podľa Hajka spolupráca so Slovenskou poštou, pretože táto má svoje pobočky v každom okresnom meste. Hajko zároveň pripomenul, že celosvetovým trendom je znižovať pobočkovú sieť. Avšak dá sa očakávať, že pobočková sieť bude na Slovensku ešte zhruba desať či pätnásť rokov pre klienta stále dôležitá.



Za prvý kvartál tohto roka banka získala dvakrát toľko klientov, než si stanovila v plánoch. V súčasnosti má zhruba 950-tisíc klientov. Väčšinu stále tvoria seniori, ktorých Poštová banka nechce stratiť, ale prichádza o nich prirodzeným demografickým vplyvom. “No v rámci novej stratégie sa nám podarilo otočiť trend úbytku klientov do nárastu. A to bol jeden z dôležitých cieľov novej Poštovej banky,“ dodal Hajko.



