Uram sa v Trenčíne blysol hetrikom, v Skalici padol iba jeden gól

TRENĆÍN 19. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Liptovského Mikuláša triumfovali nad domácimi hráčmi Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí 2. kola play-out Tipsport ligy 2016/2017.



Dukla viedla 2:0 aj 3:1 .



"Vojaci" v 9. min vyhrávali už 2:0 gólmi Marcela Hossu a Eduarda Šimuna, ale ešte do konca prvej tretiny Liptáci znížili zásluhou presného zásahu veterána Mareka Urama.









V 29. min zvýšil opäť na rozdiel dvoch gólov počas presilovej hry Jakub Ručkay, no už o sedem minút vrátil Liptovský Mikuláš do hry český legionár Jakub Langhammer. V tretej tretine poslal duel do predĺženia druhým gólom 42-ročný Uram, ktorý napokon strelil hetrik a rozhodol o víťazstve Liptákov.



Dvorným asistentom Urama bol v nedeľu Matúš Sukeľ, ktorý sa prihrávkami podieľal na všetkých troch jeho góloch.



V Skalici padol iba jeden gól



Skaličania doma zvíťazili nad hráčmi Detvy 1:0 po samostatných nájazdoch.



Ústrednými postavami nedeľňajšieho duelu boli brankári oboch tímov - Roman Petrík si pripísal 18 úspešných zákrokov, jeho náprotivok Filip Orčík kryl o štyri strely viac. Jediný puk dostal za chrbát gólmana hostí Tomáš Hluch v šiestej sérii nájazdov.



Liptovský Mikuláš je po dvoch dueloch s dvoma víťazstvami a piatimi bodmi na čele minitabuľky play-out. Druhá Dukla Trenčín získala doposiaľ o bod menej. Skalica sa najbližšie predstaví v utorok 21. marca od 17.00 h v Liptovskom Mikuláši, Detva v rovnaký deň od 18.00 h doma zabojuje o prvé víťazstvo v play-out proti Trenčínu.



Tipsport liga - play-out - 2. kolo



HK Dukla Trenčín – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po predĺžení (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1)



Góly: 3. Marcel Hossa (A. Šťastný, M. Hecl), 9. Šimun (Sojčík, Holenda), 29. J. Ručkay (Šimun, Holenda) – 13. M. Uram (Nádašdi, M. Sukeľ), 36. Langhammer (Stehlík, Bobček), 48. M. Uram (M. Sukeľ), 65. M. Uram (M. Sukeľ)



Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Holienka – Korba, Ország, 1815 divákov



Zostavy:



Trenčín: Volden – Drgoň, T. Starosta, Holenda, Pavúk, Pač, Bohunický, Trška, J. Pardavý ml. – M. Hecl, A. Šťastný, Marcel Hossa – Sojčík, Šimun, Vopelka – J. Ručkay, Sádecký, Štumpf – Denis Hudec, J. Švec, J. Gašparovič



Liptovský Mikuláš: A. Nagy – Nádašdi, Bobček, R. Stehlík, P. Luža, M. Šiška, Burzala, Mezovský, Kadlubiak – Langhammer, Cibák, Vybíral – M. Uram, M. Sukeľ, Kriška – J. Sukeľ, Stümpel, Brezniak – Richard Huna, Piatka, Róbert Huna



HK Skalica – HC 07 Detva 1:0 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0, 1:0)



Rozhodujúci sam. nájazd: Hluch



Vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lokšík, Müllner – Šefčík, Výleta, 2421 divákov



Zostavy:



Skalica: R. Petrík – Škápik, P. Horváth, Kukliš, Drahorád, Mikéska, Pavešič, Halabrín, Vanek – Š. Petráš, Vereš, Janáč – Hluch, K. Kučera, Kňazev – P. Kotzman, Brodek, Dvonč – A. Kotzman, Ivičič, Romančík



Detva: Orčík – F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, Šimon, P. Lunter, Zorvan, Mačkovič, D. Jendroľ – Škvaridlo, V. Fekiač, R. Gašpar – T. Török, J. Petro, J. Žilka – Brveník, Huňady, Hrušík – F. Šedivý, Srnka, Poliaček



Tabuľka play-out



1. Liptovský Mikuláš 2 1 1 0 0 0 0 8:4 5



2. Trenčín 2 1 0 0 1 0 0 10:9 4



3. Skalica 2 0 0 1 0 0 1 6:7 2



4. Detva 2 0 0 0 0 1 1 1:5 1



Poznámka: počet zápasov, výhry – 3 body, výhry po predĺžení – 2 body, výhry po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.